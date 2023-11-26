Свято наближається, а значить сезон новорічних ялинок все ближче

Якщо ваші дітлахи з нетерпінням чекають цього дня, то ви якомога раніше намагаєтеся створити їм новорічний настрій і купуєте головну красуню — ялинку. Будь то живе дерево, чи штучне, з появою новонародженого в будинку, краще сто разів добряче подумати, чи варто взагалі нести цей святковий декор у ваш дім.

Фокус підготував аргументи, які пояснять, чому краще не купувати ялинку, де є зовсім маленькі діти.

Перш за все варто памʼятати, що живе дерево з запахом хвої здатне спровокувати алергічні реакції у дитини. У дитини може початися нежить, задишка, висипи на тілі, кашель, свербіж. Це все загальні ознаки алергії.

Якщо немовляті немає і року, то краще цей новий рік зустріти без ялинки, адже організм новонародженого може бути чутливим до хвойних запахів.

Щодо штучного варіанту. Тут також потрібно ретельно обирати якісну ялинку, адже пластик поганої якості також здатний викликати алергічні реакції. Проявляються вони майже так само: загальна слабкість, кашель, запалення слизової, нежить, задишка, підвищення температури.

Чому не можна ставити новорічну ялинку в будинку, де є новонароджена дитина Фото: Інстаграм christmas_trees_from_the_produ

Якщо ви все ж таки прийняли рішення встановити ялинку, також памʼятайте і про безпеку.

Обовʼязково переконайтеся, що якщо дитина потягне за прикрасу її не привалить всією масою новорічної красуні. Тому серйозно віднесіться до того, щоб ялинка була добре зафіксована.

Не забувайте і про безпеку прикрас. Якщо в будинку маленька дитина оберіть краще пластикові іграшки замість скляних, які легко бʼються. Діти люблять все, що блищить, тому не забуваємо про безпеку.

З відповідальністю віднесіться до гирлянд. Нерідко траплялися випадки ураження дітей електричним струмом. Діти до 3-х років завжди з цікавістю ставляться до всього що світиться чи блищить, а деякі навіть з радістю пробують на смак.

Тому пильнуйте за безпекою ваших дітлахів і памʼятайте, що новорічна ялинка в домі це лише елемент декору.

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