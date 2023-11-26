Цей рік за східним календарем належить Зеленому деревʼяному Дракону

Вже менше ніж за півтора місяці українці святкуватимуть Новий 2024 рік. З року в рік постає одне і те ж питання, в чому ж зустрічати цей день та яким кольорам надавати перевагу, щоб рік вдалим.

За всіма прикметами рік Дракона вважається одним із найблагополучніших. Тому до вибору кольорів на святкування варто підійти з серйозністю.

Аби рік був радісним, щасливим та успішним на святкування варто обирати яскраві кольори. Ідеально підійде зелений, золотий, срібний. Не забувайте і про червоний та білий, їх теж полюбляє Дракон.

Звісно не всім до вподоби така кольорова гама. Тому в такому випадку зробіть акцент на паєтках, блискітках, каміннях. Ваш образ повинен бути яскравим та привертати увагу.

Список кольорів для одягу, які треба одягнути в новорічну ніч, щоб наступний рік був щасливим Фото: Інстаграм diliarosh

Дракон любить сміливих та впевнених в собі.

Не варто забувати і про табу. Ніякому разі не обирайте для святкування одяг чорного, темно-коричневого, синього та темно-жовтого кольорів. Саме ці кольорова гама здатна принести негатив у ваш майбутній рік. Дракон темпераментний, тому не любить спокійних та стриманих кольорів.

Варто зауважити, що максимально вдалим буде рік для харизматичних, імпульствних та яскравих персон. Дракон любить усіх, хто не боїться діяти.

Дракон не любить буденність та спокій, тому приділіть особливу увагу декоруванню оселі та приготуванню святкових страв. Дракон прихильник розкоші та непередбачуваності.

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