Топ-5 несподіваних фактів про домашніх котів

Кішки були нашими супутниками протягом тисячоліть, але про цих загадкових істот ще багато чого належить дізнатися.

Кішки — по-справжньому чарівні тварини, які живуть з людьми вже багато сотень років. Вони дивують своїми неймовірними фізичними здібностями та унікальним характером. Наприклад, усі знають, що коти завжди приземляються на лапи. Але це далеко не найцікавіший факт про кішок, пише Cat Museum Budapest.

Можливо, саме цього про свого домашнього улюбленця ви й не знали.

Кішки можуть повертати вуха на 180 градусів

Кішки відомі своїм винятковим слухом, і одна з найбільш дивовижних особливостей їхніх вух — здатність повертатися на 180 градусів. На відміну від людей, у яких вуха зафіксовані на місці, вуха кішки пов'язані з набором із понад 30 м'язів, які дають змогу котячим вушкам рухатися з великою точністю.

Кішки можуть повертати вуха на 180 градусів Фото: Getty Images

Ця здатність дуже важлива для кішок під час полювання, оскільки дозволяє їм з високою точністю визначати місцеперебування здобичі. Коли кішка чує звук, що її цікавить, вона може миттєво повернути вуха в бік джерела звуку і визначити його місце розташування. Це робить їх дуже ефективними хижаками, здатними з легкістю підкрастися до здобичі.

Також, таким чином, коти спілкуються. Наприклад, коли кішка відчуває загрозу або дискомфорт, вона може притиснути вуха до голови, щоб вказати на це. З іншого боку, коли кішка грається, або досліджує місцевість, вона може тримати вуха вертикально і посмикувати ними в різні боки, щоб показати свій інтерес.

У кішок є третя повіка

У кішок є унікальна третя повіка, відома як миготлива перетинка, що є тонким напівпрозорим шаром плоті, розташованим у внутрішньому кутку ока. Ця повіка переміщається по оку горизонтально, а не вертикально, і у кішок її рідко можна побачити, якщо тільки вони не хворі або не відчувають стресу.

У кішок є третя повіка Фото: Getty Images

Основна функція третьої повіки — захист котячого ока від травм і збереження його вологості. Вона захищає очі вашого улюбленця від пилу, сміття та інших подразників, які можуть спричинити пошкодження.

У деяких випадках третя повіка може стати видимою з різних причин, включно з хворобою або травмою, зневодненням або стресом. Коли видно третю повіку, це може бути ознакою того, що з кішкою щось не так, і її слід відвезти до ветеринара на огляд.

Кішки мають здатність контролювати рух своєї третьої повіки та можуть використовувати її для швидкого та ефективного видалення сміття з очей. Насправді відомо, що деякі кішки навіть використовують свою третю повіку під час полювання, оскільки це дає їм змогу зберігати фокус на цілі, зберігаючи при цьому свої очі захищеними.

У кішок чудовий нюх

Кішки мають неймовірний нюх, який у 14 разів сильніший, ніж у людини. Їхній нюх має вирішальне значення для виживання, оскільки він дає їм змогу знаходити здобич, виявляти потенційну небезпеку і спілкуватися з іншими кішками.

У кішок чудовий нюх Фото: Getty Images

Частина мозку кішки, що відповідає за обробку запахів, набагато більша, ніж у людини, що дає їм змогу обробляти і розрізняти широкий спектр запахів.

На додаток до природного нюху, деяких кішок навчають використовувати нюх для різних завдань, як-от виявлення наркотиків або вибухових речовин, або надання допомоги людям з такими захворюваннями, як діабет. Загалом, нюх кішок — чудова і важлива частина їхньої фізіології, що сприяє загальному здоров'ю, безпеці та благополуччю кішок.

Кішки в душі — мешканці пустелі

Попри свою популярність як домашніх улюбленців, кішки навчилися виживати в суворих і посушливих умовах.

Їхні предки походили з пустельних регіонів, де вони виробили кілька унікальних особливостей, які допомагають їм жити в спекотному і сухому кліматі.

Кішки в душі — мешканці пустелі Фото: Getty Images

Наприклад, у кішок розвинулася високоефективна сечовидільна система, яка дозволяє їм економити воду, виробляючи висококонцентровану сечу. У них також є товсте хутро, яке допомагає ізолювати їх від спеки, а також спеціальні потові залози на подушечках лап, які дозволяють їм охолоджуватися за рахунок випаровування. Загалом, ці адаптації роблять кішок добре пристосованими до життя в пустелі і допомагають пояснити, чому з них виходять такі унікальні і чарівні домашні тварини.

Кішки не відчувають солодкого смаку і не переносять лактозу

Тоді як у людей і багатьох інших тварин є смаковий рецептор, спеціально призначений для розпізнавання солодких смаків, у кішок цей конкретний рецептор відсутній.

Кішки не переносять лактозу Фото: Getty

Замість цього кішки еволюціонували та стали віддавати перевагу більш пікантним смакам, що має сенс, враховуючи їхню м'ясоїдну дієту.

Цей цікавий факт про кішок — лише один із багатьох прикладів того, як їхня біологія та поведінка формувалися під час еволюції з плином часу. Тому наступного разу, коли ви перекушуватимете чимось солодким, а ваша кішка не виявить до цього інтересу, пам'ятайте, що це не тому, що вона прискіплива, а тому, що вона просто не може відчути смак цього.

І хоча багато людей припускають, що кішки люблять молоко, насправді більшість кішок не здатні перетравлювати лактозу.

Це означає, що якщо ви дасте кішці занадто багато молока або молочних продуктів, у неї може виникнути розлад травлення, включно з діареєю і блювотою.

Кішки — воістину дивовижні істоти, і ці цікаві факти — лише верхівка айсберга.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому коти так сильно люблять їсти консерви з тунця.