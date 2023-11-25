Герцогиня Единбурзька Софі продемонструвала елегантні образи на зустрічі з президентом Південної Кореї

Герцогиня Единбурзька Софі зустрілася з президентом Південної Кореї без свого чоловіка

58-річна дружина принца Едварда Герцогиня Единбурзька Софі зʼявилася в стильному образі в компанії 62-річного президента Південної Кореї Юн Сок Йолема, який прибув з робочим візитом до Великої Британії. Для зустрічі Софі обрала доволі стриманий, але стильний образ, пише HELLO!

Герцогиню Единбурзьку преса помітила на виході з автомобіля, коли вона прибула на державний банкет. Вона була одягнена в чорне покроєне пальто, яке доповнювало акцентний пояс на талії. Пальто мало довжину нижче коліна і ледь прикривало литки на ногах.

Доповнила свій образ Софі темно-коричневими сапогами до коліна. Сапоги чудово доповнювали чорний тренч.

В руках герцогиня також тримала маленький темно-синій клатч, прикрашений бісером і дорогоцінним камінням. Із прекрас Софі одягнула великий золотий кулон, вишукані золоті браслети та бірюзові сережки.

Герцогиня Единбурзька Софі Фото: Getty

Щодо зачіски. Софі підібрала волосся у хвіст і доповнила загальний образ легким денним макіяжем. Манікюр герцогиня також зробила стриманого кольору.

У ході зустрічі герцогиня приєдналася до розмови за круглим столом, де Софі була одягнена в приголомшливу темно-синю оксамитову сукню.

Вже ввечері на бенкеті в Букінгемському палаці, куди герцогиня зʼявилася в компанії із колегами старшої королівської сім’ї, зокрема королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцом і принцесою Уельськими, а також прем’єр-міністром Ріші Сунаком та іншими світовими лідерами, вона одягла стильну білу сукню Suzannah. Вона була прикрашена синім поясом і підвісками.

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