Євгенія Йоркська вишуканому образі від Chanel зʼявилась в одній із галерей в Арабських Еміратах
Євгенія Йоркська обрала стриманий образ
33-річна Принцеса Юджинія Вікторія Єлена Йоркська (Євгенія Йоркська) зʼявилася на прогулянці в Абу-Дабі у вишуканому образі від Chanel. Її помітили в галереї Canvas Art Gallery на Abu Dhabi Art 202, пише HELLO!
Всім відомо, що Євгенія Йоркська прихильниця мистецтва і навіть займалася дослідженням творчості Bushra Waqas Khan та Wardha Shabbir.
Для візиту в галерею принцеса вирішила одягнути класичний твідовий жакет Chanel у поєднанні з елегантною довгою чорною сукнею від Zara. Доповнили образ закриті туфлі-лодочки чорного кольору.
Щодо зачіски принцеси. Вона не особливо заморочувалась, тому на голові в неї було хвилясте розпущене волосся. Макіяж Євгенія Йоркська зробила максимально натуральним та мінімалістичним.
Глибокий інтерес принцеси Євгенії до мистецтва не є новим заняттям, оскільки нещодавно вона розповіла про свої близькі стосунки з 60-річною англійською художницею Трейсі Емін.
В подкасті White Wine Question Time з Кейт Торнтон принцеса Євгенія розповіла, що ніжно називає художницю "тітонькою Трейсі".
Ще на початку свого шляху жінки разом гуляли Нью-Йорком обмірковуючи про життя. Вони багато говорили про мистецтво.
Принцеса зізналася, що починаючи з 1997 року вона бачила весь творчий шлях художниці. З того часу вона багато читала та дізнавалась про історію мистецтва.
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