"Гордість": Надя Дорофєєва зустрілася з військовими в зоні бойових дій (фото)

Знаменитість передала українським захисникам дрони та закликала продовжувати донатити.

33-річна українська співачка Надя Дорофєєва поїхала в Донецьку область, де зустрілася з військовими та передала їм дрони. Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

"Перше, що мені сказали хлопці, яким ми передали першу партію дронів ще місяць тому, що ці дрони вже знищили купу ворожої техніки", — зазначила Дорофєєва.

За словами співачки, сьогодні, 25 листопада, вони привезли українським захисникам другу партію дронів, а саме 35 штук. Загалом воїни вже отримали 91 fpv дрон, на що було витрачено два мільйони гривень.

"Отож, любі, побувавши сьогодні на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай, чим можеш", — розповіла уродженка Сімферополя та подякувала за цей день.

Зокрема, артистка показалася біля вʼїзду в Донецьку область, під час зустрічі з українськими воїнами, та сфотографувала зруйнований будинок.

Надя Дорофєєва зустрілася з українськими захисниками в Донецькій області

Нагадаємо, Надя Дорофєєва емоційно відреагувала на виконання українським військовим пісні на "Голосі країни".

Також Фокус писав про ставлення Наді Дорофєєвої до виконання пісень російською.