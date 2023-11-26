Повний місяць у Близнюках 27 листопада 2023 року: чого очікувати

Повний місяць у Близнюках може нести за собою надлишок емоцій, але він також може стимулювати активність у сфері спілкування та обміну інформацією.

Астрологиня Марина Скаді розповіла, як повний місяць у Близнюках може вплинути на нас і чого очікувати в цей період.

Коли настане повний місяць?

Повний місяць настане завтра, у понеділок, 27 листопада об 11:16 за київським часом у знаку Близнюків.

Вплив повного місяця: чого очікувати

Повний місяць у Близнюках може нести за собою надлишок емоцій, але він також може стимулювати активність у царині спілкування та обміну інформацією. Це може бути сприятливим часом для ясного висловлення думок, спілкування з оточенням та обміну ідеями. Також можуть налагодитися стосунки з тими, з ким ви були давно в сварці. Ще повний місяць у цьому знаку може підтримувати процеси адаптації та допомагати людям краще справлятися зі змінами у своєму житті. Може виникнути інтерес до нових знань, саморозвитку та навчання.

При цьому варто пам'ятати, що Близнюки символізують подвійність. Це може відображатися в суперечливих почуттях або ситуаціях, які вимагають балансу і вирішення. Також цей повний місяць може стати періодом постійних змін і мінливості нашого життя.

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