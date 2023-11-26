Календар краси на грудень 2023 року: коли краще робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував.

Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в грудні 2023 року.

Місячний календар краси на грудень 2023 року:

Стрижки та фарбування волосся: 4, 5, 14, 23, 25, 26, 30 грудня

Манікюр і педикюр: 4, 5, 14, 23 грудня

Схуднення: 14-26 грудня

Видалення пігментних плям, бородавок: 4, 5, 14, 23 грудня

Епіляція та депіляція: 6, 7, 9, 15, 24, 26, 31 грудня

Масаж і процедури від целюліту: 9, 11, 14, 16, 18, 25 грудня

Хірургічні операції: 14-26 грудня

Лікування зубів: 14-26 грудня

Астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (14-26 грудня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (27 грудня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.