Мадонна показала готичний образ у Мілані

65-річна поп-діва зараз подорожує в рамках свого довгоочікуваного концертного туру.

65-річна Мадонна продемонструвала свій стильний готичний образ у Мілані, де вона зараз перебуває в рамках концертного туру Celebration Tour. Про це пише Daily Mail.

Мадонну сфотографували біля готелю Palazzo Parigi, коли вона прямувала на приватну вечірку.

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Знаменита 65-річна співачка дала аншлагові концерти на Mediolanum Forum у четвер і суботу і цього тижня збирається вирушити до Берліна для наступної зупинки у своєму святковому турі. Мадонна виступить на Mercedes Benz Arena. Наступного року вона вирушить у тур по США.

Мадонна Фото: Getty Images

Мадонна мала неймовірно молодий вигляд, коли вирушала на прогулянку в неділю.

Для виходу у світ співачка обрала колготки в сітку, оригінальні чоботи, мініспідницю, шаль, облямовану хутром, і прикрила очі темними окулярами.

Celebration Tour — це 12-й концертний тур Мадонни, але перший, який не буде на підтримку нового альбому, а замість цього переглядає стару музику Мадонни.

Тур, присвячений сорокаріччю кар'єри Мадонни, розпочався 14 жовтня в Лондоні і завершиться 24 квітня в Мехіко.

Мілан — остання зупинка співачки 2023 року, а наступного разу вона виступить у Берліні, Амстердамі та Лондоні.

Мадонна була змушена скасувати концерти, коли в червні її терміново доставили у відділення інтенсивної терапії для лікування бактеріальної інфекції.

Під час одного зі своїх жовтневих виступів у Бельгії Мадонна сказала: "Менше ніж чотири місяці тому я лежала в лікарні і була непритомною, і люди говорили, що я можу не вижити. Отже, це чортове диво, що я зараз тут. Моя мати, бережи її Бог, вона, мабуть, наглядає за мною... вона сказала: "Дівчинко, тобі ще не час іти".

Також Мадонна говорила про те, що її діти підтримували її під час хвороби. І подякувала їм за це. За час хвороби співачка помирилася зі своїм сином Рокко від режисера Гая Річі. Юнак довгий час мало спілкувався зі своєю знаменитою матір'ю і навіть переїхав до батька в Лондон.

Але зараз він підтримує матір і навіть вирушив з нею в концертний тур. Рокко бачили разом із Мадонною біля готелю Palazzo Parigi.