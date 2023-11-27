Сумка-пінгвін на зміну сумці-голубові. Іспанський бренд створив новий аксесуар

Нова колекція виготовлена з трьох кольорів телячої шкіри

Іспанський будинок мод Loewe презентував нову модель сумки у вигляді пінгвіна. Нова колекція вже зʼявилася у продажу на офіційній сторінці компанії.

Відомо, що сумка зі змінним ремінцем у вигляді пінгвіна презентована лише в одному оригінальному кольорі. Вона виготовлена з тилячої шкіри трьох кольорів — чорний, білий та оранжевий.

Її дизайнером виступив ірландець Джонатан Андерсон, який виділяється своєю нетрадиційністю та унікальністю.

Відомо, що бренд стовпотворіння сумку в колаборації з японською студією Suna Fujita.

Відзначимо, що напередодні було презентовано колекцію одягу та аксесуарів, де вперше зʼявився образ птаха із сімейства морських, що не літають. Ідентичний пінгвін був присутній як нашивка або брелок до образів.

Сумка-пінгвін Фото: www.loewe.com

Ціна нової моделі — 1450 доларів (орієнтовно 54 300 гривень).

Відзначимо, що бренд Loewe на початку сезону презентували ще одну трендову модель сезону — Squeeze.

Дана варіація сумки швидко стала головною must-have-позицією. Виглядає вона доволі скромно та стримано, але водночас дуже вишукано.

Цей аксесуар для жіночих образів виготовлений з м’якої шкіри наппа, має "рюшистий" силует і ремінь-ланцюжок. Сумка має як малі, так і середні розміри. Представлена вона в чотирьох кольорах — чорному, коричневому, зеленому та бордовому.

Нагадаємо, Ріанна з'явилася на спортивній події з годинником на нозі за 15 млн гривень.