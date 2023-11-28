Гайді Клум опублікувала кумедне фото зі своїми дітьми

Четверо дітей супермоделі явно були не в захваті і сховали обличчя.

Гайді Клум поділилася рідкісною фотографією свого чоловіка Тома Каулітца з усіма чотирма своїми дітьми: Лені, 19 років, Генрі, 18 років, Йоган, 17 років, і Лу, 14 років, коли вони були в спортивних костюмах і обіймалися на дивані. На знімку Клум обіймає свою доньку Лені, яка лежить у неї на колінах. Про це пише PEOPLE.

Донька Лу притискається до Клум, а Лені обіймає коліна сестри. Йоган і Генрі сидять поруч із Каулітцем, який єдиний посміхається і дивиться в камеру.

Гайді Клум та її сім'я

"Любов", — підписала пост Клум.

Дочку Лені Гайді Клум народила від мільйонера Флавіо Бріаторе, а колишній чоловік Сіл офіційно усиновив Лені 2009 року. Супермодель також ділить зі співаком дітей Генрі, Йохана і Лу.

Раніше співак Сіл ділився у своєму Instagram милим постом, присвяченим його доньці Лені. Позуючи разом на вулиці Нью-Йорка, Лені схилила голову на груди батька.

"У Нью-Йорку з молодою жінкою, яка змінила моє життя на краще 19 років тому. Спасибі, Лені, за те, що зробила мене кращим", — написав музикант у підписі, перш ніж підписатися словами "Люблю тебе, тату".

На День Подяки Лені знову зустрілася з Сілом і поділилася спільним фото.

А Гайді відзначала свято з Томом Каулітцем.

Гайді і Сіл були одружені з 2005 по 2014 рік. Біологічний батько Лені — італійський бізнесмен і менеджер "Формули-1" Флавіо Бріаторе, відмовився від дитини, а музикант удочерив дівчинку. Однак останнім часом бізнесмен намагається налагодити стосунки з Лені. Вона навіть відпочивала на його яхті цього літа.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум і Лені разом позували в спідній білизні.