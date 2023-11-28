Кевін Костнер заплатив 100 тисяч доларів за ексклюзивний відпочинок на острові Річарда Бренсона

Актор полетів на карибський острів Річарда Бренсона на "найексклюзивніший у світі професійний тенісний захід" після розставання з Крістін Баумгартнер.

Кевін Костнер вирушив на Кариби після своєї скандальної саги про розлучення, відвідавши острів Неккер Річарда Бренсона на Британських Віргінських островах для участі в тенісному турнірі Necker Cup. Це дуже ексклюзивний захід для знаменитостей. Про це пише Page Six

За словами інсайдерів, Кевін Костнер вирушив на Кариби цього тижня після свого розлучення з Крістін Баумгартнер.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Костнер вирушив на острови, щоб спостерігати за Кубком Некера. Це щорічний тенісний турнір, який отримав назву "найексклюзивнішого у світі тенісного турніру для професіоналів".

Джерела повідомили, що Костнер був у піднесеному настрої і більше цікавився поглядами в майбутнє, ніж роздумами про своє гучне розлучення з дружиною Христиною Баумгартнер, з якою вони прожили 19 років у шлюбі.

"Він розмовляв з іншими гостями про свої майбутні кінопроєкти і навіть показав частину свого останнього фільму", — розповів один із туристів з острова.

Костнер брав участь у всіх заходах, які відбувалися під час тенісного турніру і навіть виходив на корт, щоб зіграти кілька партій.

Кевін Костнер навіть відвідував нічні вечері з іншими знаменитостями, включно з Майклом Болтоном, Еммою Вотсон, тенісистами Джині Бушар і Майком Брайаном та іншими знаменитостями.

Інші інсайдери хвалили мільярдера Річарда Бренсона, який був привітним господарем і демонстрував свою майстерність на заняттях віндсерфінгом у 73 роки.

Гості, які заплатили по 100 000 доларів за відвідування острова і гру з найкращими зірками тенісу у світі, також грали в піклбол і були присутні на знаменитій "Вечірці кінця світу".

Нагадаємо, Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер розлучалися зі скандалом. Актор вигнав її з дому, потім звинуватив у тому, що вона забрала те, що не повинна була, включно з собачими мисками. А Крістін вимагала від нього більше грошей.

Зрештою, вони врегулювали розлучення у вересні, і зірка "Охоронця" заплатив колишній дружині більше аліментів, ніж вимагав їхній шлюбний контракт.

Крістін вимагала від колишнього чоловіка більше грошей, щоб їхні діти, як вона пояснила, могли вести той розкішний спосіб життя, до якого вони звикли.