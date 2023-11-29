Співачка вперше розповіла, хто став її обранцем

31-річна українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як співачка Kola, таємно вийшла заміж за іноземця. Про це зірка повідомила в інтерв’ю Маші Єфросиніної.

Святкова церемонія відбулася у Празі, у сімейному колі. Пара не захотіла гучного весілля, оскільки в країнах обох триває війна.

Анастасі Прідус розповіла, що її обранець родом з України, а саме із міста Дніпро. Там чоловік народився, однак ще в дитинстві його батьки виїхали жити до Ізраїлю, де і залишилися жити. Саме в Ізраїлі пара і познайомилася. Сталося це на одному із благодійних концертів Анастасії.

Її обранець, ім’я якого В’ячеслав, був одним із організаторів заходу. Було це влітку 2022 року. Між ними одразу виникли почуття. Вже через пів року чоловік освідчився співачці.

Як розповіла Анастасія, обранець старший за неї на 13 років, має дітей від попереднього шлюбу. Займається бізнесом. Наразі пара живе на дві країни.

Співачка зізналася, що ніколи не могла подумати, що вийде заміж за іноземця.

"Я ніколи не думала, що вийду заміж за іноземця, я ніколи не шукала ніякого іноземця. Я не чекала цієї зустрічі. Я ходила в одному і тому самому, як бомж. Мені було абсолютно байдуже як я виглядаю. Мені було дуже погано", — розповіла співачка.

Адже зустрілися вони незадовго після початку повномасштабної війни в Україні. Події, які відбувалися на Батьківщині складно відображалися на психіці артистки.

Анастасія також розповіла, що спілкується зі своїм чоловіком виключно українською, коли він не розуміє, то вона перекладає йому на російську. Також співачка вчить іврит.

Вочевидь пара планує народження дітей, оскільки KOLA відзначила, що вони обоє вчать українську і іврит, щоб їх діти знали і розуміли обидві мови, а також вчити англійську.

Співачка KOLA таємно вийшла заміж за іноземця Співачка KOLA таємно вийшла заміж за іноземця Співачка KOLA таємно вийшла заміж за іноземця Співачка KOLA таємно вийшла заміж за іноземця

Крім цього, пара вже обговорювала питання, де вони будуть жити після народження первістка.

Варто відзначити, що у липні 2022 року KOLA повідомила, що розійшлася зі своїм хлопцем, який служить на передовій.

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