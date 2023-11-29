Опубліковано перші кадри серіалу Fallout, знятого за культовою відеогрою (фото)

Всесвітньо популярна відеогра перетворилася на епічний серіал від творця "Світу Дикого Заходу" Джонатана Нолана.

У Мережі з'явилися перші кадри нового епічного серіалу Fallout від Amazon Prime Video, який дебютує 12 квітня 2024 року. Це екранізація не менш епічної серії ігор Fallout. Режисером серіалу став Джонатан Нолан, який зняв раніше "Світ Дикого Заходу", а одну з головних ролей виконав Кайл Маклахлан, зірка "Дюни" і "Твін Пікса". Усе, що відомо про новий серіал, розповів Vanity Fair.

За сюжетом, по всій Землі спалахує ядерна війна у 2077 році, яка є (або була) ерою роботів, літаючих машин і глибокої та неминущої ностальгії за Америкою 1940-х. Усе, від одягу до розваг і транспортних засобів, імітує зовнішній вигляд минулої епохи, хоча і з науково-фантастичним ухилом. Ця ретро-футуристична естетика була однією з принад мегапродаваної серії відеоігор, що надихнула на шоу.

Трейлер однієї з ігор серії Fallout

Масове вимирання — це лише відправна точка для Fallout, який розробили для телебачення творці "Світу Дикого Заходу" (а також чоловік і дружина) Джонатан Нолан і Ліза Джой. Після апокаліпсису історія переноситься на 219 років уперед.

Люсі (Елла Пернелл), одна з головних героїнь, прожила все своє життя в підземному Сховищі номер 33, чекаючи можливості вийти на поверхню.

Кадр із серіалу Fallout Фото: Amazon Prime Video

Кайл Маклахлан виконує роль її батька, хранителя Притулку на ім'я Хенк.

Коли криза в Притулку змушує Люсі вирушити нагору з рятувальною місією, вона виявляє, що планета вгорі залишається пеклом, яке кишить гігантськими комахами, ненажерливими тваринами-мутантами, лютими бандами тих, що вижили, та гулями, як розумними, так і такими, що керуються лише спрагою вбивства.

Як показав "Світ Дикого Заходу", Нолан захоплений сумішшю міфології та психології, що становить людську природу. Його персонажі зазвичай вірять в одне, але під тиском поводяться зовсім по-іншому. Раніше він створив серіал "Периферійні пристрої", а разом із братом-режисером Крістофером Ноланом — такі фільми, як "Престиж", "Темний лицар" і "Інтерстеллар". Джонатан любить занурювати своїх вигаданих випробовуваних у ситуації, які розхитують їхні глибоко вкорінені переконання.

Кадр із серіалу Fallout Фото: Amazon Prime Video

Серіал "Фоллаут" розповідає про зіткнення Люсі з суворою реальністю. Але він також буде просякнутий тим же збоченим почуттям гумору, що зробило й оригінальні відеоігри такими популярними.

Рішучість Нолана і Джой зберегти цю їдку комедію була ключем до того, щоб світ став серіалом, каже творець ігор Тодд Говард, режисер Fallout 3 2008 року і Fallout 4 2015 року і виконавчий продюсер Bethesda Game Studios, яка розробила франшизу.

Кадр із серіалу Fallout Фото: Amazon Prime Video

"У нас було багато розмов про стиль гумору, рівень насильства і стиль насильства", — каже Говард, який також є виконавчим продюсером шоу.

Перспектива створення фільму або телешоу Fallout витала в ефірі вже багато років, але Говард завжди чинив опір цьому. У підсумку він, як шанувальник "Інтерстеллара", який він називає одним із джерел натхнення для останньої гри Bethesda, Starfield, продав права Джонатану Нолану і його продюсерській компанії Kilter Films.

Нолан і його команда запропонували створити абсолютно нову історію в межах наявного світу Fallout, не бажаючи переносити на екран уже розказані історії.

Під час серіалу Люсі зустріне воїна Максимуса з Братства сталі, які славляться своїми силовими обладунками, загадкового дослідника на ім'я Вільциг, гуля-мисливця за головами Вовкулака і багатьох інших.

Воїни Братства стали Фото: Amazon Prime Video

Гуль Вурдалак Фото: Amazon Prime Video

"Це темний світ у багатьох відношеннях. Але в ігри було цікаво грати, цікаво досліджувати, і я думаю, що це було нашим обов'язком: зробити так, щоб у цьому всесвіті було приємно проводити час", — резюмував Нолан.

Нагадаємо, раніше Netflix оприлюднив перші кадри зі зйомок серіалу "Джентльмени" від Гая Річі. Серіал стане продовженням історії, розказаної в однойменному фільмі 2020 року.