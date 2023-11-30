Меган Фокс відверто розповіла про проблеми з народженням дитини

Акторка відверто зізналася про невдалий досвід з вагітністю

37-річна американська акторка та модель, відома роллю Мікаели Бейнс у фільмах "Трансформери" та "Трансформери: Помста полеглих" Меган Фокс відверто розповіла про проблеми з вагітністю, якій їй довелося пережити. Відверта розмова акторки відбулася в інтерв'ю модному порталу "Women's Wear Daily".

Ось уже три роки акторка має стосунки з молодшим за себе на чотири роки репером Колсоом Бейкером, який виступає під сценічним псевдонімом Machine Gun Kelly, або просто MGK. Однак досі у пари не зʼявилося спільних дітей.

Сама Меган має вже трьох синів, яких народила від актора Браяна Остіну Гріна. Старшому сину акторки Нао виповнилося 11 років, середньому Боді — 9 років, а наймолодшому Джорні — 7.

Пара розлучилася у 2020 році, однак майже одразу стало відомо про нові стосунки акторки.

У відвертому інтервʼю Фокс зізналася, що була вагітна від репера Machine Gun Kelly, однак втратила дитину. У неї стався викидень.

Але і це як зʼясувалося не єдина невдала вагітність акторки. За словами Фокс, будучи молодою в неї сталася позаматкова вагітність.

Фокс зізналася, що викидень, який вона пережила дуже вплинув на її емоційний стан.

Вона зізналася, що досвід вагітності для неї був набагато важчим попри три вдалі спроби. Акторка не розуміє, чому її організм так реагує.

Меган також зізналася, що дуже закохана в репера Machine Gun Kelly і вони мріють разом мати спільну дитину. Однак, поки це їм не вдалось.

Відомо, що репер також має дитину від попередніх стосунків — 15-річну доньку Кейсі.

Нагадаємо, Меган Фокс розповіла, як викидень вплинув на її стосунки з нареченим.