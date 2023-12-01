Артем Пивоваров закрив рота хейтерам та показав відео з передової

Співака часто критикують в мережі за його поведінку на концертах та часті виїзди за межі держави

32-річний співак Артем Пивоваров, який активно гастролює як по Україні, так і по світу, відповів хейтерам, як і чому він виїжджає за кордон. Співак опублікував в своєму інстаграмі безліч негативних коментарів від своїх підписників, які звинувачують його в незаконному виїзді за кордон, ухиленні від армії і тому подібне.

Артем пивоваров не став виправдовуватися перед підписниками, а просто показав відеоролик з передової, де один із військових підрозділів дякує йому за надану гуманітарну допомогу.

На відео військовослужбовці розповідають, що співак неодноразово допомагає їм зі спорядженням та всим необхідним, тому вони сподіваються, що ця допомога не останні. Таким чином Пивоваров вирішив закрити рота усім тим, хто нападає на нього за його концерти та творчість.

Саме завдяки своїй творчій діяльності, благодійним концертам Пивоваром має змогу допомагати українській армії та солдатам, які захищають нас на фронті.

Звісно більша частина шанувальників підтримали співака коментарями.

"Як може воювати той хто не вміє? Чи треба загнати всіх як м'ясо на фронт? В одному з інтерв'ю почула, що люди які не вміють працювати на фронті в сенсі виконувати ті дії які там виконують роблять ще гірше і швидко помирають. Чи хейтерам сам факт потрібно що людина на фронті? Іноді таке пишуть що на голову не налазить. Іноді ваша музика рятує чоловіків які з автоматами в окопах".

"Як взагалі можна таке написати??У вас взагалі мозгів немає?А ви візьміть і хоть щось зробіть з того що робить Артем та його команда.Ви тільки язиком тріпати вмієте!"

"Як "виїхав"? та на любові до людей, до своєї справи,на простоті, на відкритості і великому серці! Пишаємось і дякуємо за все, що ви робите!"

"Краще нехай ті диванні критики продемонструють, як допомагають країні. Чи тільки вміють коментарі писати. Пишаємось тобою і твоєю командою!"

"Що за коменти ????? ЧОМУ ВИ ЛЮДИ ТАКІ ЗЛІ ? Вам краще дізнаватися, що хтось помер, ніж хтось допоміг. Війна повинна закінчитися, і не повинні загинути всі чоловіки країни. Артем міг просто тихенько виїхати на початку війни як Винник і все, а людина займається своєю справою і допомагає реально, а не сидить тихо в куточку . Будьте добріші".

"Після кожного туру Артем розповідає ,що вони зробили для військових.Але,у тих,у кого закриті очі,вони все одно не захочуть бачити. Бо їх робота в тому,щоб облити помиями.Чим більше поливаєш когось,тим більше сам в цьому загрузаєш.Артему бажаю не звертати увагу на тих,хто бризкає отрутою".

Нагадаємо, фронтмен гурту "СКАЙ" вперше прокоментував розлучення.