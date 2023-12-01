Пухнасте й чорне: принцеса Швеції Вікторія вийшла у світ в оригінальному вечірньому вбранні

Кронпринцеса та її чоловік Даніель відвідали Королівську естрадну виставу в компанії принцеси та принца Уельських.

Спадкоємна принцеса Швеції Вікторія в ефектному вбранні та її чоловік принц Даніель приєдналися до Кейт Міддлтон і Вільяма на Королівській естрадній виставі. Візит шведської принцеси відбувається на тлі скандалу, що розгорівся після виходу нової книги Оміда Скобі про королівську сім'ю. У Букінгемському палаці опус "Фінал" не коментують. Про це пише Daily Mail.

Кронприцнеса Вікторія, герцогиня Вестергетландська, спадкоємиця шведського престолу та старша дитина короля Швеції Карла XVI Густава, для виходу у світ обрала ефектну пухнасту сукню від шведського бренду Toteme.

Принцеса Вікторія та принц Даніель у Альберт-голі Фото: Getty Images

Вона та її чоловік Даніель приєдналися напередодні ввечері до принца та принцеси Уельських на Королівській естрадній виставі, яка відбувалася в Королівському Альберт-голі в Лондоні.

Сукня без рукавів ідеально поєднувалася з відповідною накидкою, у яку вона куталася, щоб зігрітися.

Вікторія доповнила свій елегантний образ золотим намистом-гривною на шиї, масивними браслетами й ефектними сережками у вигляді ланок ланцюга.

До королівського подружжя, що перебуває з візитом у Великій Британії, приєдналися принц Вільям і Кейт Міддлтон, які раніше вітали гостей у Віндзорському замку.

Перед початком вистави принца та принцесу Уельських привітали в королівській ложі виконанням "Боже, бережи короля" у виконанні зірки Вест-Енду Саманти Баркс, яка грає Ельзу в мюзиклі "Холодне серце".

Королівські особи в Альберт-голі Фото: Getty

Захід проводиться на підтримку Royal Variety Charity, яка підтримує представників індустрії розваг за допомогою загальнонаціональної схеми грантів.

Для виходу у світ Кейт Міддлтон вибрала приголомшливу сукню Talina за 1288 фунтів стерлінгів від Safiyaa темно-синього кольору та ще раз підтвердила, що сукні з кейпом тепер серед її улюблених.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty

Світський захід відбувся на тлі нового скандалу, пов'язаного з британською королівською родиною. Колишній королівський журналіст Омід Скобі, якого називають "рупором Меган Маркл", випустив нову книгу "Фінал" про королівську сім'ю. У нідерландському перекладі виявилося, що там згадані ті члени сім'ї, які нібито обговорювали колір шкіри Арчі перед його народженням.

У Нідерландах скандальну книгу навіть зняли з продажу.