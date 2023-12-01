90-річна Джоан Коллінз в гламурному образі возєдналася зі своїм братом та сестерою

Зіркова акторка рідко зустрічається з ріднею

90-річна британська акторка Джоан Коллінз на різдвяні свята возєдналася зі своїм братом та сестрою. Зустріч членів сім’ї відбулася минулого тижня, пише видання HELLO.

Акторка зустрілась зі своєю 55-річною зведеною сестрою Наташею Коллінз Фостер та 77-річним братом Біллом.

На зустріч Джоан одягнула привабливу чорну блузку з діамантовими деталями та тонкими штанами. У той час як її сестра Наташа була одягнена в яскравий блейзер з леопардовим принтом і білі вузькі джинси. Білл обрав для зустрічі блейзер кольору хакі.

"Було чудово возз’єднатися з моєю зведеною сестрою Наташею Коллінз Фостер і моїм братом Біллом на різдвяному святі M&S минулого тижня. Різдво для сім’ї, і мені подобається, коли я можу бути поруч. Я завжди люблю бачити свою родину на Різдво, і цього року особливо весело бачити мою зведену сестру Наташу, яку я бачу рідко", — сказала Джоан.

Білл Коллінз, дама Джоан Коллінз і Наташа Фостер вперше позували разом Фото: www.hellomagazine

Відомо, що Наташа є дочкою другої дружинибатька Джоан Коллінза Ірен. Білл має спільну матір з Джоан, Ельзу Бессант.

Відомо, що Наташа і Білл, не єдині брати і сестри Джоан.

Зірка "Час їхнього життя" також була старшою сестрою письменниці бестселерів Джекі Коллінз, яка померла в 2015 році.

Хоча про Наташу відомо небагато, повідомлялося, що її повсякденне життя далеке від життя її гламурної сестри. Вона служила солдатом британської армії.

Нагадаємо, 90-річна Джоан Коллінз після п'ятого шлюбу зізналася, хто із чоловіків був найкращим.