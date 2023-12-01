Барбігеймер в реальному житті: Кілліан Мерфі та Марго Роббі зустрінуться на одному знімальному майданчику

Після протистояння в світових кінотеатрах, актори устрілися на одному знімальному майданчику

33-річна австрійська акторка Марго Роббі відома роллю у фільмі "Барбі" та 47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі, який знявся у фільмі Оппенгеймер зустрінуться на одному знімальному майданчику. Марго та Кілліан з’вялться в новому сезоні "Актори про акторів" йдеться на офіційній сторінці Variety.

Організатори анонсували вихід нового сезону інтерв'ю-шоу "Актори про акторів" та назвало імена учасників, які з’являться у кадрі. Відомо, що презентують шоу уже 11 січня.

Відомо, що у шоу з’являться 24 зіркових персони. Деякі з заявлених імен будуть боротися за "Оскар" у 2024 році. Зіркові актори усі розділені по парах. Саме там і зустрінуться Марго Роббі та Кілліан Мерфі.

Цікавим є те, що ця парочка вже одного разу зустрілася в протистоянні. У 2023 році в прокат вийшли дві популярні кінострічки "Барбі" та "Оппенгеймер", вони були презентовані публіці в один день. Кінокартинки набрали неабиякої популярності і боролися за приз глядацьких симпатії. У результаті комедія "Барбі" перемогла "Оппенгеймера". Ці два фільми повна протилежність один одному, однак кінотеатри не встигали приймати усіх бажаючих побачити їх в кінотеатрах. У результаті фільм барбі зібрав більші каси у світовому прокаті ніж "Оппенгеймер".

Відомо, що серед учасників шоу також будуть такі зіркові актори як 58-річний американський актор Роберт Дауні-мол, який також зіграв роль у фільмі "Оппенгеймер" і 56-річний Марк Руффало, який з’явився у фільмі "Бідні-нещасні".

В одному із випусків буде і 40-річна Емілі Блант. Вона також зіграла роль у "Оппенгеймер". У відвертій розмові буде і 41-річна Енн Хетеуей, яка зіграла роль у фільмі "Ейлін".

До списку акторів також потрапила 35-річна Емма Стоун та 48-річний Бредлі Купер, 54-річний Колман Домінго і 26-річний Джейкоб ЕлордІ, 38-річна Кері Малліган і 46-річний Майкл Фассбендер, 42-річна Наталі Портман і 27-річний Пол Мескаль й інші.

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