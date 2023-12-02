Що нам принесе Зелений Дракон. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку за східним календарем на 2024 рік

Наступний рік, 2024, за китайським календарем буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Багатьом знакам Зодіаку за східним календарем він принесе удачу і зміни.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, що рік Зеленого Дракона обіцяє для кожного знака Зодіаку за східним календарем.

Пацюк (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020):

Рік обіцяє бути успішним для Пацюка. Важливо проявляти наполегливість і використовувати свої таланти на повну потужність. Можливі несподівані можливості в кар'єрі. Будьте готові до змін і проявляйте свою винахідливість.

Бик (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021):

Будьте готові до нових можливостей у кар'єрі. Плануйте все уважно, щоб уникнути стресових ситуацій. Емоційна стабільність буде ключем до успіху.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022):

Рік обіцяє енергійний підйом. Удача супроводжує вас у ділових починаннях. Будьте відкриті новим ідеям. Зосереджуйтеся на саморозвитку і зміцненні особистих навичок.

Кролик (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):

Вам може знадобитися ухвалювати складні рішення. Будьте гнучкими і відкритими до співпраці. Можливі суттєві зміни в особистому житті.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024):

Це ваш рік! Сфера кар'єри та особистих стосунків може пережити істотне поліпшення. Чекайте на приємні новини, внутрішній спокій і баланс.

Змія (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013):

Приділяйте більше уваги своєму здоров'ю. Працюйте над зміцненням сімейних зв'язків і підтриманням гармонії в житті. Постарайтеся уникати конфліктів і концентруйтеся на пошуку рішень.

Кінь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014):

Будьте готові до змін. Вони можуть принести нові можливості та відкривати двері до нових горизонтів.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015):

Це час для самовираження. Не бійтеся ділитися своїми ідеями і прагненнями. Зосереджуйтеся на особистому зростанні та самовдосконаленні.

Мавпа (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016):

Можливі складні ситуації, але ваша кмітливість допоможе вам подолати труднощі. Розвивайте свої таланти і сміливо втілюйте всі свої ідеї в життя — удача буде супроводжувати.

Півень (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017):

Освіжіть свій підхід до життя. Експериментуйте і прагніть до нових досягнень. Ваша кмітливість буде ключовим фактором у вирішенні складних завдань.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018):

Будьте терплячими та постійними. Ваша праця і завзятість принесуть плоди. Економічна ощадливість може принести довгострокові вигоди.

Свиня (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019):

Приділіть увагу своєму здоров'ю і стосункам. На вас чекають приємні події в сімейному житті, а також на краще може змінитися коло спілкування.

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