Собака Брітні Спірс зіпсував їй день народження

У будинку співачки живе п'ятеро собак.

Американська співачка Брітні Спірс 2 грудня відзначає свій 42-й день народження, однак, як пише TMZ, стався інцидент, який зіпсував артистці її свято.

Зірка вирушила до свого менеджера та найкращого друга Кейда Гадсона, який мешкає в Лос-Анджелесі, разом із ним і кількома близькими людьми, включно з її 46-річним братом Браяном. Усе йшло непогано, проте в якусь мить папараці, які чергували біля будинку, помітили, що Кейд, артистка та її брат поспіхом залишають маєток Гадсона.

Пізніше з'ясувалося, що одному із собак Брітні знадобилася невідкладна медична допомога, і його довелося доправити в цілодобову ветеринарну клініку. Це сталося близько 2 години ночі. Тварину не було видно на жодному знімку з місця події, але фотограф на місці запевнив журналістів, що пес дійсно перебував у машині з Брітні.

Протягом ночі Спірс і її менеджер були помічені, коли вони зупинялися біля мінімаркету на заправці, щоб купити трохи їжі. Кейд розгулював по вулиці босим і в одязі, схожому на піжаму. Зі свого боку, Спірс мала не менш недбалий вигляд у червоній фланелевій сорочці та вільних білих штанах у смужку.

Коли співачка побачила камери, вона одягла великі темні окуляри, а на її обличчі був вираз занепокоєння.

Зранку зірка мала значно веселіший вигляд і навіть записала відео танців із Кейдом, яке потім чомусь видалила.

Брітні Спірс і її колишній чоловік Сем Асгарі уклали угоду про опіку над їхніми п'ятьма собаками. Четверо вихованців були передані під одноосібну опіку Брітні, а один — Сему. Приблизно в той самий час, коли угода стала надбанням громадськості, Брітні оголосила в Instagram, що взяла нове біле цуценя на ім'я Сноу.

Раніше Фокус писав, що колишній бойфренд Брітні Спірс Джастін Тімберлейк хоче подати в суд на співачку за її мемуари, де вона розповіла про аборт.