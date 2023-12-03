3 грудня 2023 року: пророка Софонії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також брати та давати в борг.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Софонії. Це один із дванадцяти малих біблійних пророків, який написав Книгу пророка Софонії, дев'яту серед книг "малих пророків". Святий пророкував страшні Божі покарання, які впадуть на Єрусалим, тому що місто не наближалося до Бога, князі та священики були нечестиві, оскверняли святині й не дотримувалися законів. За його пророцтвом після покарання Божого прийде прощення. Пророк також передбачив народження месії Ісуса Христа.

Що не можна робити 3 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

веселитися і кричати;

брати і давати в борг.

Народні повір'я та прикмети:

яскраві зірки — чекайте заметіль;

голосно співають пташки — до відлиги;

уже лежить сніг — наступного року буде поганий урожай;

низько літають птахи — буде негода;

дрова тріщать у грубці — скоро вдарять морози;

День ангела святкують:

Андрій, Гаврило, Георгій, Єфрем, Іван, Микола, Федір.

Народилися в цей день:

1722 рік — Григорій Сковорода, український філософ, поет, педагог;

1948 рік — Оззі Осборн, британський рок-музикант, співак, автор пісень.

А також у цей день:

1992 рік — надіслано перше СМС-повідомлення;

1994 рік — Sony представила світу свою першу ігрову консоль PlayStation;

2004 рік — Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року було сфальсифіковано (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК — недійсним).