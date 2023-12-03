Вийшов перший трейлер другого сезону "Дому дракона" (відео)

Новий сезон вийде на початку літа 2024 року.

Прем'єра другого сезону "Дому Дракона" відбудеться на початку літа 2024 року на каналі HBO, повідомив керівник телеканалу Кейсі Блойс під час пресконференції в Нью-Йорку. На презентації для ЗМІ перший трейлер другого сезону був показаний виключно для журналістів, проте пізніше його опублікували в Youtube. Про це пише Variety.

Під час частини заходу, присвяченій запитанням і відповідям, Блойс сказав, що він очікує, що зйомки спін-оффу "Гри престолів" "Лицар семи королівств: Межовий лицар" розпочнуться наступної весни.

Трейлер другого сезону "Дому дракона"

Заснований на книзі Джорджа Мартіна "Полум'я і кров", "Дім Дракона" оповідає про династію Таргарієнів на вигаданому континенті Вестерос. Дія відбувається майже за 200 років до подій "Гри престолів" і приблизно через 100 років після того, як Таргарієни об'єднали Сім Королівств.

Десятисерійний перший сезон "Дому Дракона" транслювали з 21 серпня до 23 жовтня 2022 року. Його продовжили на другий сезон лише за тиждень після прем'єри серіалу, який отримав рекордні рейтинги для HBO.

Зйомки другого сезону "Дому Дракона" почалися на студії Warner Bros. Leavesden Studios, 11 квітня. На зйомки не вплинув страйк Гільдії письменників Америки (який розпочався 2 травня і тривав до 27 вересня) і страйк SAG-AFTRA (який розпочався 14 липня), оскільки сценарії були закінчені до початку зйомок. Це означало, що сценаристи не працювали над "Домом Дракона" під час страйку, хоча шоуранер Раян Кондал залишався на знімальному майданчику лише як продюсер. Крім того, актори постановки мають контракт із британською гільдією Equity, а не з SAG-AFTRA.

У другому сезоні приквелу "Гри престолів" знімалися Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі, Ів Бест, Стів Туссен, Фаб'єн Франкель, Юен Мітчелл, Том Глінн-Карні, Соноя Мізуно і Ріс Іванс. Серед інших акторів першого сезону, які повернулися, — Гаррі Коллетт, Бетані Антонія, Фібі Кемпбелл, Фіа Сабан, Джефферсон Голл і Метью Нідхем.

"Дім Дракона" розповідає про сумнозвісний конфлікт Таргарієнів, названий "Танець драконів", в якому Рейніра Таргарієн (Емма Д'Арсі), первісток покійного короля й обрана спадкоємиця, бореться за Залізний Трон проти свого зведеного брата Ейгона II Таргарієна (Том Глінн-Карні), породженого її кращою подругою дитинства Алісентою Хайтауер (Олівія Кук). Після захопливого фіналу першого сезону "Танець драконів" тепер починається всерйоз.

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