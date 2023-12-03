Тисячі глядачів: як пройшов перший концерт Макса Барських українською мовою в Києві (фоторепортаж)

Популярний український співак зібрав київський Палац спорту.

Фокус побував на наймасштабнішому серед українських виконавців концерті за минулі два роки, з моменту повномасштабного вторгнення.

Перший день зими в столиці ознаменувався масштабним концертом українського співака Макса Барських, який з тріумфом відбувся в київському Палаці Спорту. Виконавець представив на суд шанувальників популярні треки, перекладені українською мовою, а також заспівав нові сингли з альбому "Зорепад". Крім того, зі сцени прозвучали популярні хіти англійською мовою.

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

Це було перше україномовне шоу Макса Барських з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві.

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

Креативним продюсером концерту Барських виступив Алан Бадоєв, а режисером і хореографом-постановником Руслан Махов.

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

Концерт виконавця став наймасштабнішим за весь час війни і розпочався зі слів подяки ЗСУ, ДСНС, волонтерам, медикам і кожному, хто щодня наближає нашу перемогу. Частина коштів на прибуток традиційно буде спрямована українським військовим на цільові потреби.

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

Варто зазначити, що подія пройшла з тріумфом і феноменальною кількістю глядачів. У Палаці спорту зібралося понад 10 тисяч глядачів.

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

На окрему увагу заслуговує світлова та відео-постановка виступу співака. Макс Барських навіть здивував глядачів польотами в стилі ілюзіоніста Девіда Коперфільда, а кожен трек, виконаний співаком, супроводжувався окремим грандіозним шоу рівня "Євробачення" останнього десятиліття.

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

У другій частині концерту, на сцені до Макса Барських приєдналася DOROFEEVA (Надя Дорофєєва). Популярні співаки виконали кілька треків разом.

Макс Барських і DOROFEEVA заспівали разом

Макс Барських і DOROFEEVA заспівали разом

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

"У момент, коли я сумнівався, саме українці переконали мене переходити повністю на українську. Мій вибір не лише підтримали, а й допомогли знайти нового себе у творчості. Тож, мені є за що дякувати кожному українцю", — коментує Барських. — Шлях, який долає Україна, дорівнює шляху, який долає кожен українець. Учора в Палаці Спорту відбулося шоу "Зорепад". Я вийшов до вас і розповів історію свого шляху за ці майже два роки війни", — розповів Макс Барських.

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

Також, він розповів про момент, коли співак думав, що більше не буде пісень і виступів. Макс Барських подякував усім, хто повернув українцям надію на завтра і дає можливість жити і творити на своїй землі. Співак підкреслив, що вірить у майбутнє.

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

Концерт Макса Барських у Палаці спорту

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Наполеон".