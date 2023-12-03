Сальма Гаєк, Кім Кардаш'ян і Ніколь Кідман у розкішному вбранні прийшли на показ Balenciaga
Шанувальники прийшли на показ, незважаючи на те, що минулого року бренд опинився в центрі масштабного скандалу.
Кім Кардаш'ян, Ніколь Кідман і Сальма Гаєк були серед модно вдягнених гостей, які були присутні на показі Balenciaga Fall 2024 у суботу в Лос-Анджелесі. Показ проходив на перекритій житловій вулиці в парку Хенкок. Жителям кварталу заплатили по 1000 доларів за будинок за незручності, пов'язані з шоу. Про це пише Daily Mail.
42-річна Кім Кардаш'ян сяяла в обтислих мереживних легінсах тілесного кольору, 56-річна Кідман обрала для шоу чорну оксамитову сукню-пальто, яка оголювала плечі, а Сальма Гаєк з'явилася в обтислій чорній сукні, яку вона поєднувала з рожевою сумочкою Balenciaga і туфлями на підборах.
Показ відбувся після того, як понад рік тому розкішний дім моди зіткнувся з масштабною полемікою, коли споживачі заявили, що їхня рекламна кампанія, в якій були зображені діти, які позують із ведмедями в одязі БДСМ, пропагує "експлуатацію дітей".
Кім Кардаш'ян принесла з собою сумку з букетом квітів, які, як вона сама сказала, вона приготувала для креативного директора Balenciaga Демни Гвасалія.
Після показу Кардаш'ян розповіла, що колекція її друга Демни була приголомшливою і що особливо їй сподобалися світшоти.
До неї приєдналася 28-річна сестра Кендалл Дженнер, яка приголомшила своєю чорною максі-сукнею без рукавів.
А Ніколь Кідман, яка раніше виходила на подіум на показі Balenciaga, продемонструвала строге вбрання з декольте.
Сальма Гаєк теж була не одна. На заході до неї приєднався її чоловік, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно.
І якщо більшість дам вважали за краще вибрати чорне вбрання, і додати колір за рахунок аксесуарів, то 31-річна реперка Cardi B вибрала штучну шубу яскраво-синього кольору.
Також на показі були присутні Єва Лонгорія в облягаючій чорній сукні, Зої Дешанель, яка продемонструвала шикарну фігуру в чорному піджаку і легінсах і навіть модель Вітторія Черетті, яку вважають новою дівчиною Леонардо Ді Капріо.
Були на показі і популярні непо-бейбі Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельтц.
Зірки були не тільки в залі, а й на подіумі. 60-річна актриса Бріджит Нільсон стала однією із зірок показу, продемонструвавши шикарний чорний ансамбль.
Нагадаємо, раніше Бріджит Нільсен дала відверте інтерв'ю, розповівши про материнство. Зірка "Рудої Соні" народила доньку Фріду в 55 років.