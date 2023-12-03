Сальма Гаєк, Кім Кардаш'ян і Ніколь Кідман у розкішному вбранні прийшли на показ Balenciaga

Шанувальники прийшли на показ, незважаючи на те, що минулого року бренд опинився в центрі масштабного скандалу.

Кім Кардаш'ян, Ніколь Кідман і Сальма Гаєк були серед модно вдягнених гостей, які були присутні на показі Balenciaga Fall 2024 у суботу в Лос-Анджелесі. Показ проходив на перекритій житловій вулиці в парку Хенкок. Жителям кварталу заплатили по 1000 доларів за будинок за незручності, пов'язані з шоу. Про це пише Daily Mail.

42-річна Кім Кардаш'ян сяяла в обтислих мереживних легінсах тілесного кольору, 56-річна Кідман обрала для шоу чорну оксамитову сукню-пальто, яка оголювала плечі, а Сальма Гаєк з'явилася в обтислій чорній сукні, яку вона поєднувала з рожевою сумочкою Balenciaga і туфлями на підборах.

Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

Показ відбувся після того, як понад рік тому розкішний дім моди зіткнувся з масштабною полемікою, коли споживачі заявили, що їхня рекламна кампанія, в якій були зображені діти, які позують із ведмедями в одязі БДСМ, пропагує "експлуатацію дітей".

Показ Balenciaga Fall 2024

Кім Кардаш'ян принесла з собою сумку з букетом квітів, які, як вона сама сказала, вона приготувала для креативного директора Balenciaga Демни Гвасалія.

Після показу Кардаш'ян розповіла, що колекція її друга Демни була приголомшливою і що особливо їй сподобалися світшоти.

До неї приєдналася 28-річна сестра Кендалл Дженнер, яка приголомшила своєю чорною максі-сукнею без рукавів.

Кім Кардаш'ян і Кендалл Дженнер

А Ніколь Кідман, яка раніше виходила на подіум на показі Balenciaga, продемонструвала строге вбрання з декольте.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Сальма Гаєк теж була не одна. На заході до неї приєднався її чоловік, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк і Франуса Анрі Піно Фото: Getty Images

І якщо більшість дам вважали за краще вибрати чорне вбрання, і додати колір за рахунок аксесуарів, то 31-річна реперка Cardi B вибрала штучну шубу яскраво-синього кольору.

Карді Бі

Також на показі були присутні Єва Лонгорія в облягаючій чорній сукні, Зої Дешанель, яка продемонструвала шикарну фігуру в чорному піджаку і легінсах і навіть модель Вітторія Черетті, яку вважають новою дівчиною Леонардо Ді Капріо.

Були на показі і популярні непо-бейбі Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельтц.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Зірки були не тільки в залі, а й на подіумі. 60-річна актриса Бріджит Нільсон стала однією із зірок показу, продемонструвавши шикарний чорний ансамбль.

Бріджит Нільсен

Нагадаємо, раніше Бріджит Нільсен дала відверте інтерв'ю, розповівши про материнство. Зірка "Рудої Соні" народила доньку Фріду в 55 років.