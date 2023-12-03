Зірка "Надприродного" Марк Шеппард розповів, що переніс шість серцевих нападів

У популярному серіалі британський актор виконав роль демона Кроулі.

Популярний британський актор Марк Шеппард, зірка серіалу "Надприродне", ледь не помер після шести серцевих нападів. 59-річний актор розповів, що в нього стався "вдоводел" — найсмертельніший вид зупинки серця. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Надприродне" Марк Шеппард розповів, що переніс шість великих серцевих нападів після того, як втратив свідомість на своїй кухні в Лос-Анджелесі.

Марк Шеппард на лікарняному ліжку

59-річний британський актор висловив подяку своїй дружині Сарі Луїзі Фадж за те, що вона врятувала йому життя, і сказав, що почувається добре після того, як переніс чотири реанімації.

Шеппард сказав, що в нього трапився "вдівець", або "вдоводел" — найсмертоносніший вид зупинки серця, який виникає, коли блокується найбільша коронарна артерія.

Він опублікував фотографію, на якій він лежить на лікарняному ліжку в Провіденс-Сент-Джозеф, Каліфорнія.

49-річний колега Шеппарда по фільму Міша Коллінз назвав його сумний досвід "вражаючим".

Марк Шеппард і Міша Коллінз

"Шість серцевих нападів? Два або три були б досить вражаючими. Ти нас вразив, окей. А тепер одужуй і повертайся в стрій разом із нами. Люблю тебе, приятелю", — написав Міша.

"Учора йшов на зустріч, коли втратив свідомість на кухні. Через шість важких серцевих нападів і чотири рази, коли мене воскрешали з мертвих, у мене, мабуть, була 100-відсоткова закупорка артерії. Вдоводел. Якби не моя дружина і неймовірний персонал лікарні, я б не писав цей пост. Мої шанси на виживання були практично нульовими. Я почуваюся чудово. Змирився ще раз. Завтра додому!", — написав актор у пості.

За даними Медичного центру Ірвінга Нью-Йоркського пресвітеріанського університету, ПМШВ (Передня міжшлуночкова гілка, або передня низхідна артерія) є найбільшою коронарною артерією, якою до серця надходить майже 50 відсотків крові.

Шеппард найбільш відомий за роллю суперлиходія демона Кроулі в серіалі "Надприродне", також він знімався в багатьох популярних серіалах останніх років, зокрема й у перезапуску "Зоряного крейсера "Галактика".

Від "вдоводела" ледь не померла відома актриса Розі О'Доннелл. Вона перенесла цей вид серцевого нападу 2012 року і після нього радикально змінила свою дієту, а також перенесла операцію.

За даними експертів, симптоми "вдоводела" та інших серцевих нападів включають біль у грудях, задишку, прискорене або нерегулярне серцебиття, біль у руках або плечі, а також відчуття запаморочення або слабкості. Той, хто зіткнувся з цим, повинен звернутися до медиків.

Нагадаємо, нещодавно померла відома актриса Френсіс Стернхаген. Вона була володаркою двох премій "Тоні", але глядачам запам'яталася в ролі Банні МакДугал, свекрухи Шарлотти з популярного серіалу "Секс і місто".