4 грудня 2023 року: великомучениці Варвари — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також фарбувати волосся.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Варвари Іліопольської (Нікомідійської). Віряни шанують її як захисницю від раптової та насильницької смерті. Катом дівчини, страченої 306 року, став її батько, який сповідував язичництво і не зміг прийняти той факт, що його дочка вирішила присвятити себе християнству.

Що не можна робити 4 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

фарбувати волосся;

недоговорювати правду або хитрувати.

Народні повір'я та прикмети:

безхмарно і ясно — чекайте морози;

тепло — наступного року буде гарний урожай льону;

хмарно — будуть снігопади;

захід сонця червоний — до ясної погоди;

небо вночі зоряне — до холодів, тьмяне — до відлиги;

сильний мороз — ще довго триватиме холодна погода.

День ангела святкують:

Геннадій, Іван, Уляна, Яна, Варвара.

Народилися в цей день:

1963 рік — Сергій Бубка, український спортсмен, 35-разовий рекордсмен світу у стрибках із жердиною, олімпійський чемпіон (1988), 10-разовий чемпіон світу.

А також у цей день:

1979 рік — відкривають станцію Київського метрополітену "Лісова";

1987 рік — відновлює роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС;

1995 рік — анонсували створення легендарної мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних вебсторінок на динамічні інтерактивні документи, здатні більш повно задовольнити інтереси користувачів інтернету.