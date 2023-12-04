Олена Зеленська розповіла як часто бачиться Володимир з нею та дітьми

Перша леді не приховує, що сумує за чоловіком

45-річна дружина Президента України Володимира Зеленського Олена відверто розповіла про стосунки з чоловіком та розмови, які виникають між ними зараз.

Подробицями Перша леді поділилась під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ з Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру.

Звісно ні для кого не таємниця, що нині сім’я Президента України Володимира Зеленського змушена жити окремо заради їх безпеки. Однак минуло вже майже два роки з початку повномасштабного вторгнення і звісно пресу цікавить як змінилися їх стосунки. Саме тому один із журналістів запитав першу леді, як часто наразі пара бачиться.

На що Олена Зеленська відповіла, що, на щастя, зустрічі з чоловіком почастішали, вони можуть бачитися раз або два на тиждень.

"Ми так само не можемо жити разом. Він постійно знаходиться тут. Ми намагаємось знаходити можливості раз-два на тиждень. На щастя, так можливість існує", — заявила Олена.

Частіше за все вони намагаються говорити на звичайні сімейні теми, адже вони хоч трішки повертають їх до того родинного тепла, яких їх позбавили. Олена також уточнила, що переважно починають розмову вони за дітей, вона розповідає, що в них на навчанні, хто що встиг натворити і тому подібне.

Також Олена зізналася, що саме сьогодні у понеділок зустрілася з чоловіком і пожартувала назваши цей день "щасливим понеділком". Крім цього, вона уточнила, що на зустрічі вони обговорювали, які подарунки приготувати дітям на Святого Миколая, який цього року в Україні відзначають за новим православним календарем 6 грудня замість звичного 19 грудня.

Перша леді уточнила, що єдиної думки вони не дійшли з чоловіком, адже дітям потрібно буде приготувати подарунки і на Різдво (25 грудня), і Новий рік (31 грудня).

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про побачення з дружиною.