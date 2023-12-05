56-річна Памела Андерсон без макіяжу зʼявилася на червоній доріжці (фото)
Уже вкотре за останні місяці знаменитість виходить на публіку, відмовляючись від косметики.
56-річна канадсько-американська акторка та фотомодель Памела Андерсон без макіяжу відвідала церемонію British Fashion Awards 2023 у Королівському Альберт-голі в Лондоні в понеділок, 4 грудня 2023. Про це пише Daily Mail.
Зірка "Рятівників Малібу" одягла розкішний кремовий штанний костюм від Stella McCartney. Вона була у великому вовняному блейзері, який вільно накинула на плечі, і білих широких штанах.
Акторка одягла під низ футболку та доповнила свій лондонський образ чорними туфлями на підборах.
Андерсон, яка останнім часом постійно виходить на публіку без макіяжу, зібрала своє світле волосся в низький хвіст і посміхалася, позуючи для фото.
Нещодавно акторка розповіла про причину, чому вона виходить на червоні доріжки без мейкапу.
"Коли я поїхала на Тиждень моди в Парижі, я вирішила не наносити макіяж і справді почувалася тією п’ятирічною дівчинкою з Ледісміт, якій довелося носити одяг Вікторії Бекхем", — зізналася Памела.
"Я почувалася такою вільною", — додала зірка екрану, зізнавшись, що тепер не сидить у гримерці по кілька годин.
Нагадаємо, Памела Андерсон продемонструвала дуже дивне взуття.
Також Фокус писав про реакцію Скарлетт Йоганссон на виходи її колеги по цеху без макіяжу.