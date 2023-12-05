56-річна Памела Андерсон без макіяжу зʼявилася на червоній доріжці (фото)

Уже вкотре за останні місяці знаменитість виходить на публіку, відмовляючись від косметики.

56-річна канадсько-американська акторка та фотомодель Памела Андерсон без макіяжу відвідала церемонію British Fashion Awards 2023 у Королівському Альберт-голі в Лондоні в понеділок, 4 грудня 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Рятівників Малібу" одягла розкішний кремовий штанний костюм від Stella McCartney. Вона була у великому вовняному блейзері, який вільно накинула на плечі, і білих широких штанах.

Акторка одягла під низ футболку та доповнила свій лондонський образ чорними туфлями на підборах.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Андерсон, яка останнім часом постійно виходить на публіку без макіяжу, зібрала своє світле волосся в низький хвіст і посміхалася, позуючи для фото.

Нещодавно акторка розповіла про причину, чому вона виходить на червоні доріжки без мейкапу.

"Коли я поїхала на Тиждень моди в Парижі, я вирішила не наносити макіяж і справді почувалася тією п’ятирічною дівчинкою з Ледісміт, якій довелося носити одяг Вікторії Бекхем", — зізналася Памела.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

"Я почувалася такою вільною", — додала зірка екрану, зізнавшись, що тепер не сидить у гримерці по кілька годин.

Нагадаємо, Памела Андерсон продемонструвала дуже дивне взуття.

Також Фокус писав про реакцію Скарлетт Йоганссон на виходи її колеги по цеху без макіяжу.