Шанувальники Могилевської розкритикували її нову пісню та назвали "крисою": співачка відповіла

Співачка зізналася, що не планувала виїжджати з України

48-річна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно презентувала нову пісню "Я повертаюсь" попала під хвилю хейту з боку шанувальників. Подробицями співачка поділилася в своєму інстаграмі.

Так, хейтери звинуватили співачку у втечі з України, коли почалася повномасштабна війна. Могилевська отримала повідомлення в якому шанувальник назвав щурами усіх, хто тікав з України, а зараз згадав про батьківщину і повертається додому

"Кому ви тут потрібні, далі сидіть по своїх норах, де ви ховалися", — написав Могилевській один із підписників.

Після цього коментарі співачка вирішила розʼяснити ситуацію. Вона наголосила, що з 24 лютого 2022 року не покидала територію України, а пісню, яку вона презентувала "Я повертаюсь" це уособлення тих людей, які все ж таки виїхали за кордон, але повернулися на батьківщину.

Вона також наголосила, що тоді скасувала усі свої концерти та вистави за межами держави. Нині вона має дуже щільний графік адже їздить містами та містечками України з програмою Я вдома.

Звісно шанувальникиспівачки також підтримали її в коментарях.

"Так можуть писати тільки люди, які не слідкують за вашою творчістю, пані Наталя. Ви Людина з великої літери! Дякую вам! "

"Звичайно, була вдома. Допомагала іншим, співала в метро. Інстаграм все памʼятає. Народна артистка".

"Ось така Наталка, на негативний коментар відповіла дуже делікатно і зі щирою усмішкою. Дякуємо за Вашу громадську позицію і що лікуєте українців своєю підтримкою і піснями!"

"Той хто слідкує за вами,той знає що ви робили і робите ці роки. Ви молодець,ви сильна людина. Повага! А ті хто пише ці несумісні повідомлення,той і сидить за кордоном. Або вообще бот. Бажаю вам сил, натхнення і нових пісень. Ми вас любимо".

"Наташа, всі українці знають про вас, вашу допомогу і підтримку з першого дня повномасштабного вторгнення! А ті що таке пишуть, недолугі заздрісні люди! Я, особисто, пишаюся вами на сам перед яка ви чуйна і добра людина!! За творчість і навіть мови немає, особливо за ці роки!!! Ми вас любимо і поважаємо, цінуємо і пишаємося".

Нагадаємо, Наталія Могилевська презентувала щемливий кліп про українських біженців, які повертаються додому.