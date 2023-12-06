6 грудня 2023 року: Миколая Чудотворця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також сваритися з рідними.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Миколая Чудотворця. Святитель Миколай Чудотворець — один із найбільш шанованих святих у православній церкві. Він жив у IV столітті в місті Мірі, в Лікійській області, яка сьогодні знаходиться на території Туреччини. Святий Миколай славиться своїми милосердними діяннями і чудесами, особливо стосовно нужденних і хворих. Саме за його благочестя і милосердя Бог його і нагородив даром чудотворення.

Також 6 грудня — День Збройних Сил України.

Що не можна робити 6 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

сваритися з рідними;

займатися ремонтом;

шити та в'язати.

Народні повір'я та прикмети:

іній на деревах — наступного року буде гарний урожай;

яка погода на зимового Миколая, таким буде і день весняного (9 травня);

з дороги сніг змітає вітер — чекайте відлигу.

День ангела святкують:

Максим, Микола.

А також у цей день:

1240 рік — Київ захоплюють і руйнують війська монгольського хана Батия;

1492 рік — перша експедиція Колумба відкриває острів Гаїті;

1877 рік — винахідник Томас Едісон робить на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки "Мері мала маленьке теля";

1991 рік — утворюють Збройні сили України;

1877 рік — виходить перший номер газети "Вашингтон пост".