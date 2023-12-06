Наймодніший колір: три актриси "Корони" вийшли на червону доріжку в білому

На прем'єрі фінальної частини серіалу Netflix з'явилися Мег Белламі, Емма Коррін і Елізабет Дебікі.

У Лондоні відбувся захід, присвячений фіналу шостого сезону серіалу "Корона". І на червоній доріжці з'явилися три зірки популярного серіалу Netflix. Змовляючись, чи ні, вони обрали біле вбрання. Так, Мег Белламі, висхідна зірка, яка виконала роль юної Кейт Міддлтон, обрала розкішну сукню від Valentino. Про це пише Daily Mail.

21-річна актриса, яка зіграє роль Кейт Міддлтон у майбутніх епізодах серіалу Netflix, мала приголомшливий вигляд, коли вийшла на червону доріжку.

Мег Белламі Фото: Getty Images

Мег, яка дебютує в ролі молодої Кейт Міддлтон у другій половині шостого сезону, вибрала білу сукню Valentino, яку вона доповнила безліччю елегантних срібних прикрас.

Говорячи з Vogue про своє вбрання для червоної доріжки, Мег розповіла про своє раптове сходження до слави: "Мої стосунки з модою швидко розвивалися за останні 12 місяців, але більше з точки зору доступу. Ви повинні пам'ятати, що до всього цього я носила шкільну форму і могла дозволити собі тільки такі популярні бренди, як Primark!".

Дівчина нагадала, що працювала в Леголенді, коли отримала почесну роль герцогині Кембриджської, незважаючи на відсутність акторської освіти.

Мег помітили, як вона позує на червоній доріжці разом зі своїм партнером по фільму Едом Маквеєм, який зіграє роль молодого принца Вільяма, оскільки на екрані відтворюють його ранній роман з Кейт в Університеті Сент-Ендрюс.

27-річна Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану в четвертому сезоні історичної драми, також продемонструвала своє екстравагантне почуття стилю на червоній доріжці.

Емма Коррін Фото: Getty Images

Вона переосмислила образ принцеси Діани з 1980-х, який вона носила під час візиту до Флоренції, Італія. Тоді вона одягла спідничний костюм, створений Джаспером Конраном у міську художню галерею Уффіці, а потім на вечерю, влаштовану італійським гігантом моди Еміліо Пуччі. Хоча ансамбль, можливо, і не такий відомий, як, скажімо, її сукня помсти, він був вельми примітний. Незважаючи на те, що жінки-члени королівської сім'ї тоді вже носили костюми, краватка-метелик Діани, зазвичай призначена для чоловіків, зробила цей образ ще ефектнішим.

Принцеса Діана і принц Чарльз 1985 року Фото: Getty Images

Коррін повторила цей образ у сукні-блейзері від Miu Miu. Білу оксфордську сорочку і чорну краватку-метелик вона доповнила прозорою спідницею і туфлями на високій платформі. Діана тоді доповнила свій образ лаковими туфлями на невеликих підборах.

Елізабет Дебікі, яка грає принцесу Діану в останніх сезонах, продемонструвала сліпучий образ у мерехтливій срібній сукні, прикрашеній деталями з бісеру.

Елізабет Дебікі Фото: Getty Images

Перша частина шостого й останнього серіалу "Корона" вийшла в ефір 16 листопада. Було показано останнє літо принцеси Діани та її трагічну загибель у ДТП у Парижі. Друга частина сезону, більш наближена до сучасності, вийде 14 грудня.

А тим часом, реквізит зі зйомок серіалу, продадуть на аукціоні. З молотка підуть вбрання, аксесуари, коронаційна карета, двері в будинок прем'єр-міністра і навіть трон.