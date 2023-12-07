Pantone назвав головний колір 2024 року

Експерти дійшли висновку, що цей колір створює симбіотичний зв'язок між почуттям смаку, зором, дотиком і запахом.

Інститут кольору Pantone оголосив колір 2024. Ним став Peach Fuzz (персиковий пушок), "теплий і затишний", "злегка чуттєвий".

"Оксамитовий ніжний персик, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло і серце. Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до єднання з іншими і почуття, які це викликає, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz являє собою свіжий підхід до нової м'якості. Витончено чуттєвий PANTONE 13-1023 Peach Fuzz — це душевний персиковий відтінок, що викликає почуття ніжності та передає послання турботи й обміну, спільності та співпраці. Яскраво свідчить про добрий смак, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz — це подарунок почуттям, що створює симбіотичний зв'язок між нашим відчуттям смаку, зором, дотиком і запахом", — йдеться в заяві Інституту.

Колір року — це щось більше, ніж просто відтінок фарби, який надихає на вибір дизайну. Багато хто вважає, що він представляє поточний культурний момент.

Уперше Pantone оголосив колір року 2000-го, назвавши таким відтінок Cerulean Blue, який на його вебсайті описано як такий, що відображає "колір неба в кришталево чистий день, що відображає наше прагнення до миру і релаксації, ми вступаємо в нове тисячоліття".

Вибір минулого року, Viva Magenta, описується як "тонкий малиново-червоний відтінок, що ґрунтується на природі, заохочує експериментування і нестримне самовираження".

За словами віце-президента Інституту кольору Pantone Лорі Прессман, щоб ухвалити рішення щодо кольору, "глобальна команда експертів за кольором" прочісує індустрію розваг, мистецтво, моду, всі галузі дизайну, туристичні напрямки, спосіб життя, "стилі гри або приємний відпочинок", а також соціально-економічні умови, щоб визначити колір, що впливає.

"Колір більше, ніж один регіон або один сектор дизайну. Ми бачимо, що цей колір проходить через усі галузі дизайну; колір, який слугує вираженням настрою і ставлення з боку споживачів, колір, який знайде відгук у всьому світі, колір, який відображає те, що шукають люди, бо колір, який може сподіватися відповісти на те, що, на їхню думку, їм потрібно", — пояснила Прессман.

Раніше Фокус писав, що три акторки "Корони" вийшли на червону доріжку у вбраннях дуже модного кольору.