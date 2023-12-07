Стало відомо скільки українські зірки заробляють у новорічні корпоративи

Гонорари артистів значно впали через війну в Україні

Початок грудня це завжди сезон новорічних корпоративів. Саме у цей час роботодавці в пошуку зірок, які зроблять новорічні святкування яскравішими та насиченішими. І якщо роботодавці вкурсі скільки обходиться таке задоволення, то звичайним українцям цікаво, скільки ж платять за виступ зіркам на корпоративах. Видання "Главком" зробило підбірку українських зірок, які виступають на корпоративах та озвучило їх гонорари.

Звісно 2022 рік став збитковим для українських зірок, однак вже цьогоріч їх творчість повертається в своє русло. Домовитись про виступ зірки можна напряму через їх агентів, або ж через спеціальні агенства, які готують свята. Часто ціна у обох може суттєво відрізнятися.

Видання "Главком" склало зірковий прайс на прикладі агенції "Дяді Дори". Так, за їх інформацією один з найбільших гонорарів доведеться викласти за виступ скандальної співачки Світлани Лободи. За неї замовникам доведеться заплатити 3,5 мільйона гривень.

На другому місці по вартості опинився Дмитро Монатік. За 45 хвилин співу на корпоративі доведеться заплатити 40 тисяч євро.

Виступ таких українських виконавців як Тіна Кароль, Вєрка Сердючка чи Макс Барських на корпоративі обійдеться в 30 тисяч євро.

Тим часом виступ Олі Полякової чи Насті Каменських можна замовити за 25 тисяч євро. Більш бюджетнішими можуть стати виступи гурту Mozgi чи Наталії Могилевської, які готові виступити за 15 тисяч доларів.

Ще дешевше на корпоративі заспіває Олександр Пономарьов. Його гонорар обійдеться в 12 тисяч доларів.

Є і бюджетні виконавці. Наприклад, Казка, Дзідзьо, Skofka, alyona alyona коштують в районі 10 тисяч доларів. Співачка Mamarika може також з’явитися на корпоративі. За це доведеться віддати 7,5 тисяч доларів. Shumei виступить за 7 тисяч доларів.

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