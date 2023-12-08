Рік фантастичного везіння: астролог розповіла, для кого зі знаків Зодіаку 2024 рік стане вдалим

Астрологиня поділилася прогнозом на 2024 рік, де розповіла, яким знакам Зодіаку варто очікувати на зміни на краще, романтичні зустрічі, підвищення статусу, кар'єрне зростання або фінансові поліпшення.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, яким знакам Зодіаку 2024 рік принесе неймовірне везіння в різних сферах життя.

Діва

З 24 січня до 17 лютого Венера у вас буде в 5 домі гороскопу, а це означає, що настане романтичний період — є шанс зустріти справжнє кохання. З початку року і до 26 травня Юпітер буде у вашому домі гороскопу. Він відповідає за розширення кругозору, пошук сенсу життя, дуже ймовірно, що ви вирушите в незабутню подорож до 26 травня. 27 травня Юпітер перейде в 10 дім, що може означати для вас підвищення на службі, зміну статусу або переїзд. З червня до серпня Юпітер і Плутон будуть аспектувати, що обіцяє досягнення цілей, можуть прийти хороші гроші. У серпні Венера буде у вашому домі, а це означає, що ви сяятимете і привертатимете увагу оточення. У жовтні також можливі фінансові поповнення. Наприкінці року вирішиться важливе питання або закінчиться якийсь затяжний етап у житті.

Гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для Дів

Близнюки

У 2024 році Близнюки зірвуть джекпот, особливо з травня. Юпітер буде в їхньому знаку і принесе удачу, подарунки долі, доленосні зустрічі, розширення горизонтів і здійснення бажань. Сатурн буде в десятому домі гороскопу, що може призвести до зростання кар'єри, статусу і відповідальності. У 2024 році Близнюки активно займатимуться своєю репутацією, стосунками і творчістю. Кармічний вузол Раху може дати можливості для розвитку, зцілення від стосунків і партнерства, а також для прояву своїх здібностей як учителя або цілителя. Також у 2024 році Близнюки можуть зустріти цілителя або вчителя, який допоможе їм зцілити свої рани або травми.

Гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для Близнюків

Лев

До 26 травня ви можете зустріти своє кохання, одружитися або змінити свій статус на краще. Також у цей період вас може наздогнати популярність. У травні Юпітер входить в 11 дім, а це означає отримання результатів і прибутку, а також досягнення бажаного, якщо раніше ви працювали над цим. Також у вас Плутон переходить із 6 дому в сектор стосунків на початку року. Практично весь рік Плутон буде змінювати ваші стосунки — це щось дуже кардинальне. Можуть прийти нові люди у ваше життя. Влітку і восени можливі вигідні угоди, фінансові поліпшення, а також нові можливості в кар'єрі.

Гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для Левів

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