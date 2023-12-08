Наталя Могилевська з'явилася на людях з дитиною, яка називає її мамою

Один із тік-ток блогерів заявляє, що це може бути таємно народжена дитина

48-річна Наталія Могилевська разом з маленькою дитиною з’явилася в одному із магазинів у столиці. Відео там, де співачка йде до магазину за руку з маленькою дитиною опублікував у себе в тік-тоці блогер Gopatsa.

За його словами, на вигляд дівчинці 2-3 роки. Вже не вперше він бачить Могилевську з нею в магазині в районі Осокорків. Крім цього, блогер заявляє, що нібито дівчинка називає Наталку мамою.

Сам блогер припускає, що співачка могла таємно народити напередодні війни. Однак, чому приховує дівчинку не відомо.

Звісно шанувальники почали будувати домисли, що це за дитина та чому співачка мовчить.

Зокрема, фанати співачки припустили, що дитина з якою бачили співачку може бути її рідною племінницею. Адже раніше співачка розповідала, що коли в Україні почалось повномасштабне вторгнення, її сестра була на останніх місяцях вагітності.

Наталя Могилевська разом з невідомою дитиною Фото: https://www.tiktok.com/@gopatsa/video/7309930159312833797?lang=uk-UA

Однак, деякі шанувальники згадали, що колись Могилевська говорила, що не проти взяти дитину з дитячого будинку.

"Вона казала колись , що планує взяти дитину з дитячого будинку і це зробить".

"Це племінниця її. Вони живуть поряд з нами на Осокорках".

"На концерті вона розповідала,що в неї на початку війни сестра народила,може то племінниця?".

"Давно пора було їй це зробити. Молодець".

"Я теж її бачила в зоопарку. Ще здивувалась, що не чула про дитину в неї".

Відзначимо, що офіційно у співачки досі немає дітей. В деяких своїх інтерв’ю Могилевська зізнавалася, що хоче стати мамою і навіть задумується про усиновлення. Також вона відзначила, що попри серйозні стосунки завжди надавала перевагу кар’єрі. Ймовірніше всього, це і стало причиною, що вона досі немає дітей.

Нагадаємо, Наталія Могилевська презентувала щемливий кліп про українських біженців, які повертаються додому. Однак згодом, шанувальники Могилевської розкритикували її нову пісню та назвали "щуром": співачка відповіла