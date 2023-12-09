Овнам — гроші, Скорпіонам — кохання. Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для всіх знаків

6 грудня, Днем святого Миколая, позначився старт марафону довгоочікуваних зимових свят, які триватимуть аж до 7 січня 2024 року — дати Хрещення Господнього за новоюліанським календарем. Як би там не було, і що б не відбувалося, ми завжди чекаємо цих днів із передчуттям і якоюсь дещицею дитячої радості.

Співробітники офісів збираються на корпоративи, пані обирають святкові образи, роблять манікюр і запасаються блискітками для новорічного макіяжу. Діти чекають ялинку та новорічні гостинці. Одним словом, усі готуються, як тільки вміють, і цієї святкової метушні нікому не уникнути, навіть якщо вона вам не здається веселою. Загалом, зимові свята — справа клопітка, витратна і вкрай відповідальна. Адже заведено вважати, що як мине грудень — таким буде і весь наступний рік. Тому кожному з нас, за традицією, доведеться вирішувати завдання із зірочкою: як максимально порадіти святам останнього місяця року, що минає.

У зв'язку з цим пропоную вашій увазі таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на період зимових свят. І хоча він, звісно ж, загальний, з нього представники зодіакального кола зможуть дізнатися й отримати уявлення про подієвий фон зимових святкувань у році, що минає.

Овен

(Король Пентаклей, 6 Жезлів, 4 Жезлів)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Овнів

Вам належить багато заробляти, багато витрачати і красуватися перед своїм оточенням. Крім того, на вас чекають численні святкування в колі сім'ї та друзів. Грошові питання, які довго не вирішувалися, можуть принести радість позитивним результатом у той момент, коли ви вже перестали сподіватися і вірити. Також можуть принести удачу інвестиції, зроблені до настання ретроградного Меркурія 12 грудня.

Не скупіться на подарунки близьким — все окупиться багаторазово рівноцінним енергообміном.

Прогноз говорить про можливість підвищення кар'єрними сходами, премії та перехід на новий рівень. Розклад буквально говорить про те, що ви будете на коні!

Телець

(9 Пентаклей, Колісниця, Справедливість)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Тельців

У Тельців намітиться прорив у справах, пов'язаних із державними організаціями та правовою системою. У зимові свята на вас чекає багато поїздок, зокрема ділових, але не тільки! Можливо, доведеться оформити документи, пов'язані з подорожами.

Прорив, що намітився, у багатьох питаннях дасть вам змогу добре заробити й узагалі провести час, як люблять Тельці, у максимальному комфорті, затишку і за "Справедливістю" — у хорошому товаристві. Карта 9 Пентаклей також може говорити про дохід напередодні свят.

Близнюки

(5 Кубків, 4 Пентаклей, Закохані)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Близнюків

Найтовариськіший знак зодіакального кола можуть очікувати деякі розчарування в грудні 2023-го, що не дивно: адже саме ваша планета-покровитель перебуває в ретроградному русі. Є ймовірність того, що вам доведеться економити протягом грудня і навіть після. Вас можуть засмутити питання, пов'язані з відкладеним прибутком і затримкою виплат.

Але не все так погано. Відзначити свята, найімовірніше, вийде в хорошій компанії або під кінець року дочекатися своїх грошей. Крім того, на вас може чекати романтичне знайомство або приємне спілкування в компанії. І хоча ймовірність того, що воно переросте у щось більше, невелика, це не привід ним нехтувати!

Рак

(Паж Пентаклей, Колесо Фортуни, Страшний Суд)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Раків

А ось на Раків можуть очікувати доленосні події, які круто вплинуть на їхнє життя. Невеликий прибуток на тлі великих змін — ось кредо грудневих свят для вас. Цього грудня Раки отримають весь позитив, на який вони заслужили, якщо поводилися добре!

Можливі важливі поїздки (навіть якщо це просто поїздка в гості на глінтвейн), яскраві зустрічі. І, звісно ж, саме Ракам зателефонує найбільше колишніх через ретроградний Меркурій. Тримайтеся: вас перевірятиме Всесвіт на стійкість духу!

Лев

(6 Пентаклей, 9 Пентаклей, Король Мечів)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Львів

Левам можуть підкинути грошей просто так. Одним словом, хтось готовий стати особистим меценатом вашої творчості, що б це не означало. Доходи, доходи і ще раз доходи — ось що на вас очікує протягом грудня 2023 року.

У жінок-левів також можливі зустрічі з колишніми чоловіками або шанувальниками. Не ставтеся до них суворо: можливо, вони захочуть вам щось подарувати, дати грошей, повернути борг або відсвяткувати з вами Новий рік. Ось останнє — вже не найкраща ідея.

Крім того, вам може прийти інформація про вирішення тривалого грошового питання на вашу користь.

Діва

(Королева Чаш, 4 Жезлів, Королева Жезлів)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Дів

Дівам доведеться буквально плавати в позитивних емоціях і святковому вайбі. Жінки з радістю готуватимуться до свят і, можливо, прийому гостей. А на чоловіків може чекати свято в жіночому товаристві або вибір між двома жінками, кожна з яких до душі. Також таро-розклад може вказувати на спілкування з багатьма жінками одночасно.

Можна констатувати одне: Дівам як нікому принесуть радість грудневі свята цього разу.

Ваги

(4 Пентаклей, 9 Пентаклей, Сонце)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Терезів

Терези отримають значні грошові прибутки і прояснення важливих життєвих питань. На вас у буквальному сенсі очікує важливий інсайт. При цьому Терезам вдаватиметься утримувати соціальні та кар'єрні позиції і за необхідності відстояти своє.

Перша частина місяця може вказувати на необхідність економити гроші, але ось уже в другій ви явно зможете розвернутися і блиснути екстравагантністю — все, як ви любите.

Старший аркан Сонце може нести вам масу позитиву — від нових приємних знайомств до виграшу в лотерею або звістки про спадщину. Утім, можливо, йдеться просто про яскравий період свят у вашому житті.

Скорпіони

(Королева Жезлів, Паж Пентаклів, Король Чаш)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Скорпіонів

Ось на кого чекає кохання в ці зимові свята, так це на Скорпіонів, причому незалежно від гендерної приналежності. На вас чекає цікаве знайомство з людиною, яка здатна захопити, або возз'єднання з тими, кого ви закохаєте.

Не варто заперечувати, що Скорпіони всі різдвяні свята будуть зайняті листуванням з особами, які їх цікавлять, і перебуватимуть у стані "метеликів у животі". У сімейних Скорпіонів можуть зав'язатися зв'язки на стороні.

Стрілець

(Королева Мечів, 10 Жезлів, Сонце)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Стрільців

Стрільців можуть очікувати перипетії зі здоров'ям або перенапруження через підвищену відповідальність. Поява колишніх партнерів теж можлива як варіант трактування розкладу для цього вогняного знаку. Хоча аркан Сонце в розкладі наполегливо вказує на правильність вектору вашого руху, навіть якщо здається, що все занадто складно.

Крім того, карти обіцяють представникам знаку яскраві свята у властивій вам манері та в улюблених форматах. Девіз місяця: як би не було складно — радість таки настане.

Козеріг

(Імператор, 9 Пентаклей, 4 Пентаклей)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Козерогів

Козероги, як завжди, тримають себе в руках, і все в них під контролем. Вони не дають собі розслабитися, витративши зайві гроші на п'ять нікому не потрібних льодяників або Бог знає, що ще придумали ці маркетологи. Справи Козерогів будуть у порядку, фінанси — теж. А ось відсвяткувати з помпою Різдво і Новий рік 2024 у земного знака навряд чи вийде. Та й кому потрібні ці бенкети?

Водолій

(Король Чаш, Імператриця, Повішений)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Водоліїв

Ось кому-кому, а на Водоліїв чекають не найпростіші дні в грудні 2023. Можливі незрозумілі ситуації з коханими або мамами, переоцінка цінностей усередині стосунків, затримки в питанні розвитку романтичних комунікацій. Реалізація планів ризикує підвиснути, а прорив у розв'язанні важливих справ може бути відкладений на певний термін.

Але не варто засмучуватися. Цей прогноз на Новий рік 2024 охоплює лише кілька тижнів святкової метушні.

Риби

(Король Чаш, 8 Пентаклей, 10 Жезлів)

Таро-прогноз на Різдво і Новий рік 2024 для Риб

Судячи з усього, Рибам не вдасться відпочити, і робочі процеси не відпускатимуть цей милий водний знак аж до 1 січня 2024 року. Утім, немає гарантій, що ви взагалі зможете відпочити в ці дні. З іншого боку, це добре: адже грудень багато в чому визначає сценарій життя протягом наступного року. На Риб, схоже, чекає багато роботи і, як результат, — гарні плоди в прийдешньому високосному році Дракона!