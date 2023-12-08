Показ Chanel у Манчестері ознаменувався скандалами і протестами місцевих жителів

Знаменитості, моделі та кілька сотень модників з усього світу зібралися на вулиці Манчестера, коли французький люксовий бренд Chanel перетворив її на подіум для престижного показу мод.

Манчестер днем раніше став столицею моди, коли селебріті зібралися на показ французького люксового бренду Chanel, обличчям якого є Лілі-Роуз Депп. Будинок моди перетворив вулицю на подіум. Крістен Стюарт, Г'ю Грант і Тільда Свінтон були серед зірок на Томас-стріт у Північному кварталі міста, як і режисерка Софія Коппола. Але місцеві жителі залишилися незадоволені показом і обмеженнями. Про це пише Daily Mail.

Вулицю Томас-стріт використовували, як подіум, де модні бари і магазини слугували фоном для показу Chanel Metiers d'Art. Моделі та гості були захищені від проливного дощу високим навісом з плексигласу, який з цієї нагоди спорудили над дорогою.

Зірки на показі Chanel

Але місцеві жителі залишилися незадоволені тим фактом, що заради показу були перекриті дороги і їм навіть намагалися заборонити виходити на балкони.

Жителі Манчестера проігнорували наказ поліції не переривати показ мод Chanel, провели пропалестинський мітинг і на повний голос співали караоке в місцевих барах.

Французький дім моди попросив мешканців Томас-стріт, яка була закрита близько місяця, приглушити світло і не ходити балконами, поки моделі з важливим виглядом прогулювалися подіумом.

Але коли знаменитості зібралися під тимчасовим навісом для блискучого заходу, лише за кілька метрів від нього протестувальники скандували гасла на захист Палестини і розмахували прапорами, закликаючи до негайного припинення вогню в секторі Газа.

За кілька кроків від готелю в найближчому пабі Millstone Pub зібралися відвідувачі в шапках Діда Мороза і виспівували "Lady in red" у караоке.

Інші висміювали шоу за вибір найдощовішого міста Великої Британії для різдвяного шоу Métiers d'Art, а один із них написав у соціальних мережах: "Під час цього заходу Манчестер також неминуче переживає біблійний дощ".

А місцеві жителі були обурені тим фактом, що вулицю перекрили заради показу і вимагали пояснити, що відбувається.

Головна редакторка Vogue Анна Вінтур і сім'я Бекхемів були серед ікон моди, які відвідали показ.

Місце проведення і деталі показу Métiers d'Art тримали в найсуворішій таємниці, але, за даними місцевих ЗМІ, на початку цього місяця в тому самому районі було помічено десятки вантажівок із назвою показу.

Перекрита вулиця в Манчестері

Власники бізнесу на вулиці висловили занепокоєння з приводу прибутку після того, як Chanel заплатила їм за закриття на день, але вони побоювалися, що відшкодування не покриє збитки, яких вони зазнають через пропуск цілого дня. Вони також підписали угоду про нерозголошення.

Один із жителів сказав: "Нам сказали не виходити на балкони і тримати штори закритими під час показу. Це звучало приблизно так: "Ми наполегливо рекомендуємо вам не виходити на балкон або, якщо у вас удома горить світло, затягнути фіранку".

Показ Chanel у Манчестері

Показ Chanel, який раніше проводився в столицях моди, таких як Лондон і Париж, цього року проводиться в Манчестері через його культурні зв'язки. Манчестер описують, як одне з найяскравіших міст поп-культури, чиї гурти, що охоплюють усі жанри, змінили історію музики.

А Томас-стріт вибрали спеціально через її зв'язок із торгівлею текстилем. Одна будівля, нещодавно врятована від знесення, за часів промислової революції була майстернею XVIII століття.

"Це місто безумовно не відоме як надмодне місто в елітному сенсі. Але тут дуже яскрава вулична мода і безліч дивовижних маленьких творчих анклавів, де люди створюють речі. Це не так масштабно, але я думаю, що це впливає на моду високого класу", — сказав Майлз Ламберт, куратор нової секції моди в Манчестерській художній галереї.

Минулого року щорічне шоу проводилося в Дакарі, Сенегал, а також у замку Шенонсо у Франції та в Мумбаї, Індія.

Нагадаємо, вбрання від Chanel полюбляють не тільки знаменитості, а й члени королівської сім'ї. Так, принцеса Євгенія носила сукню від цього бренду в Абу-Дабі.