Принца Вільяма з дітьми помітили за купівлею різдвяної ялинки

Сім'я принца і принцеси Уельських щосили готується до Різдва, залучаючи до цього процесу і своїх дітей.

Принц і принцеса Уельські, як і всі батьки, хочуть забезпечити своїм трьом дітям яскраве і затишне Різдво, а тому разом із ними готуються до свята. Як пише Hello, принц Вільям і двоє його старших дітей, Джордж і Шарлотта, були помічені в магазині різдвяних ялинок у Беркширі, який відкритий у будні з 11:00 до 19:00 та у вихідні з 9:00 до 17:00. Поки батько сімейства розмовляв із чоловіком, брат і сестра розглядали ялинки. Принца Луї з ними не було.

За словами джерела журналу, майбутній король із сім'єю дуже любить відвідувати це місце.

"Не дивно, що принц Вільям і його сім'я вибрали дерево у Великому Віндзорському парку. Покійна королева завжди замовляла там різдвяні ялинки для Віндзорського замку, і король Чарльз зробив те ж саме минулого року. Він підтримує сімейну традицію", — розповів інсайдер.

8 грудня Кейт проводить у Вестмінстерському абатстві свій щорічний концерт "Різдвяні гімни" втретє. Цього року він присвячений тим, хто займається підтримкою немовлят, маленьких дітей і сімей по всьому Сполученому Королівству, а також народженню нового життя.

Цьогорічний захід також пов'язаний із кампанією Princess's Shaping Us, яку було запущено в січні 2023 року, і "продемонструє надію на нове життя і те, чому так важливо створювати підтримувальний, турботливий світ навколо дітей і дорослих у їхньому житті".

Очікується, що Вестмінстерський хор виконає одні з найулюбленіших гімнів країни. Також як гості візьмуть участь Адам Ламберт, Беверлі Найт, Джейкоб Коллієр, Фрейя Райдінгс і Джеймс Бей.

Вестмінстерське абатство буде відповідно оформлене до концерту.

Різдвяний концерт буде не єдиною подією, яка відбудеться цього вечора: за підтримки Королівського фонду буде проведено дванадцять громадських колядних служб. Вони відбудуться в Леомінстері, Шеффілді, Хартлпулі, Кліфтоні, Аппінгемі, Апмінстері, Чарлбері, Честері, Ньюпорті, Лондондеррі, Файфі та Бангорі.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон у перловому піджаку запросила фанатів на концерт різдвяних гімнів.