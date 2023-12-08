Будинок Кіану Рівза в Лос-Анджелесі пограбували

Злочинці розбили вікно і проникли в особняк актора. Їм вдалося втекти до приїзду поліції.

Слава і гроші не гарантують знаменитостям безпечне і спокійне життя та захист від неприємностей. Кіану Рівз, один із найшанованіших і найдобріших акторів Голлівуду, який, як кажуть його друзі, і мухи не образив, знову став жертвою грабіжників. Як пише TMZ, у будинок знаменитості в Лос-Анджелесі проникли злодії.

Приблизно о 19:00 анонімна інформація про можливого зловмисника в будинку Рівза спонукала поліцію Лос-Анджелесу відреагувати, що призвело до початку розслідування, повідомляє видання. Прибулі на місце поліцейські провели обшук, але нікого не знайшли.

Однак близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації в приміщенні. Цього разу камери відеоспостереження зафіксували, як люди в лижних масках розбили вікно і увійшли в будинок.

З маєтку зникла вогнепальна зброя Кіану. Поки незрозуміло, чи було викрадено щось ще. 59-річного Рівза в момент пограбування вдома не було.

Детективи все ще переглядають відео з маєтку та околиць у пошуках додаткових доказів. Вони також з'ясовують, чи був перший дзвінок у поліцію зроблений кимось, хто оглядає будинок.

Раніше цього року Рівз домігся тимчасового заборонного судового наказу проти ймовірного сталкера, який, імовірно, з'явився в його оселі. Актор, який володіє маєтком площею 5607 квадратних футів на Голлівудських пагорбах вартістю 5,6 мільйона доларів, найняв охоронну фірму для розслідування проти 39-річного Браяна Діксона після того, як він продовжував з'являтися в його будинку, і на кадрах з камер відеоспостереження видно, як Діксон шість разів вторгався на територію в період з 5 листопада по 20 січня.

Браян нібито увійшов через бічні ворота і 5 листопада заснув на задньому дворі будинку, перш ніж його вигнали. На кадрах із камер спостереження видно, як він визирає з-за стін, палить у саду і прогулюється відкритою терасою.

Потім він повернувся наступного ранку, залишивши на території "підозрілий і тривожний" рюкзак, у якому містився набір для аналізу ДНК, "очевидно призначений для використання на Рівзі в маячній спробі довести їхню кровну спорідненість".

Будинок актора в Лос-Анджелесі також став місцем нападу зловмисників у 2014 році. На його територію забрела жінка, яку пізніше було виявлено командою прибиральників, що плавала в басейні.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз зі своєю рок-групою Dogstar випустили перший за 23 роки альбом.