Зірвуть джекпот: головні щасливчики в рік Зеленого Дракона за східним календарем

Зелений Дерев'яний Дракон, який буде покровителем 2024 року, гармонійно взаємодіє лише з кількома знаками за східним календарем. Саме їм і пощастить наступного року.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, що рік Зеленого Дракона обіцяє для кожного знака Зодіаку за східним календарем.

Кому зі знаків Зодіаку за східним календарем пощастить у рік Зеленого Дракона?

2024 рік за китайським календарем буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона, який символізує мудрість, великодушність і щедрість. Але цей знак досить небезпечний, тому гармонійно взаємодіє він не з багатьма. Вважається, що найбільше Дракону до душі Мавпи, Змії, Пацюки і, звісно, Дракони. Отже, у тих, хто народився в рік Мавпи (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016), Пацюка (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008), Змії (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) та Дракона (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012), може бути сприятливий рік з урахуванням енергії Дракона у 2024 році.

У представників цих знаків у 2024 році можуть з'явитися можливості для кар'єрного зростання, нових проєктів та успішного підприємництва. Вони можуть проявляти ініціативу і привертати увагу важливих людей, а ще відчувати внутрішню силу, мотивацію та енергію для досягнення своїх цілей. Також у Мавп, Змій, Пацюків і Драконів можуть посилитися особисті прихильності, можливо, з'являться нові романтичні стосунки.

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