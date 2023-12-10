10 грудня 2023 року: мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також працювати з гострими предметами.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Міни Олександрійського, Єрмогена і Євграфа. Святий Міна жив в Олександрії в III столітті. Він був воїном і став християнином. Одного разу він відмовився здійснити язичницьке жертвопринесення. Імператор послав Єрмогена, щоб той провів над Міною суд і очистив місто від вірян. Міну довго мучили, але Бог його щоразу зцілював. Єрмоген після побаченого також повірив у Господа. Після чого і Міні, і Єрмогену наказали відрубати голову, а разом із ними стратили і Євгарафа — секретаря Міни.
Що не можна робити 10 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти;
- працювати з гострими предметами;
- прибирати у дворі.
Народні повір'я та прикмети:
- сороки літають біля будинку — до похолодання;
- білі хмари пливуть по небу — чекайте морозів;
- суха і вітряна погода — літо буде посушливе;
- безхмарно і ясно — буде мороз;
- випало багато снігу — наступного року буде слабкий урожай.
День ангела святкують:
Євген, Іоанн, Іоанн, Стефан.
А також у цей день:
1901 рік — у Стокгольмі вручають перші Нобелівські премії;
1953 рік — виходить 1-й номер журналу "Плейбой";
1981 рік — американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб — СНІД.