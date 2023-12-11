Зірка серіалу "Жіночий лікар" опинилася в реанімації. Стан акторки тяжкий

Вже понад рік акторка скаржилася на постійні головні болі, постійно проходила обстеження. Однак, лікарі досі не знають, що спричинило сепсис.

29-річна акторка Катерина Тишкевич, відома роллю в серіалах "Жіночий лікар", "Повернення Мухтара — 9" та "Колір пристрасті", опинилася в реанімації. Про це у неї на сторінці в інстаграм повідомив її чоловік, за сумісництвом також актор Валентин Томусяк.

Зокрема Валентин уточнив, що Катерина знаходиться в реанімації вже близько тижня. Причиною цьому стало зараження крові (сепсис). Поки лікарі не встановили, що спричинило розвиток таких подій та чому Катерина опинилася в тяжкому стані.

Актор також уточнив, що наразі лікарі борються за життя дівчини, оскільки через зараження крові постраждали інші органи. Нині в критичному стані легені, печінка та серце.

Стан Катерини лікарі кваліфікують як вкрай тяжкий. Судячи з усього акторка без свідомості. Ймовірніше всього, лікарі ввели її у штучну кому, аби реанімувати організм.

На лікування Катерини родина витратила понад 350 тисяч гривень. Оскільки лікування тривале та дороговартісне, чоловік акторки звернувся за підтримкою до її шанувальників.

Варто зазначити, що на підтримку акторки приєдналися її зіркові колеги по сцені, які також закликали шанувальників допомогти родині з лікуванням.

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Валентин Сергійович Томусяк

Варто зазначити, що раніше акторка скаржилася на постійні головні болі з якими складно боротися. Попередньо лікарі встановили їй діагноз, який пов’язаний з порушенням біохімії мозку, через родову травму. Відомо, що акторка проходила лікування в Україні. Згодом вона полетіла на Балі, де також проходила лікування.

Зауважимо, що в останньому своєму дописі опублікованому в мережі інстаграм 5 тижнів тому, акторка все так же скаржилась на головні болі.

"Психолог сказала витягати себе гуляти щодня, щоб перемикати увагу з голови на зовнішній світ, бо є дуже сильна фіксація…що звісно не дивно, бо голова не ок вже 10 місяців без перерви.

Неймовірна вдячна своєму чоловіку за те, що він стійко витримує всі мої не прості стани, завжди поруч, підтримує і вірить в моє зцілення. Без нього я б точно вже відʼїхала в інші світи…

Знаєте, є в заблокованому основному акаунті своя перевага — тут залишилися тільки ті, хто насправді бажає мені одужання та добра. Ціную вас", — написала акторка.

Де саме зараз перебуває акторка на лікуванні не відомо. Відомо також, що батьки акторки обоє лікарі.

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