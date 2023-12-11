Король Чарльз III порушив традицію покійної матері

Монарх призначив керівником королівського медичного дому прихильника альтернативної медицини. Свого часу його мати, Єлизавета II, хоч і користувалася гомеопатією, але віддавала перевагу доказовій медицині.

Британський монарх Чарльз III порушив традицію покійної Єлизавети II і призначив на посаду королівського медичного дому, започатковану його матір'ю, 71-річного доктора Майкла Діксона, який є шанувальником гомеопатії та християнських цілителів, пише The Sunday Times.

У минулому цю посаду обіймав фахівець зі шлунково-кишкового тракту, професор нефрології та колишній президент Королівського коледжу лікарів сер Г'ю Томас, якого було призначено сюди 2005 року, а пізніше посвячено в лицарі.

Діксон був частиною команди, яка дбала про принцесу Уельську Кейт під час її вагітності та народження принцеси Шарлотти 2015 року і принца Луї три роки потому, а також викладав як професор шлунково-кишкової генетики в Імперському коледжі Лондона.

Доктор Майкл Діксон Фото: Вiкiпедiя

Продовжуючи працювати два дні на тиждень у кабінеті лікаря загальної практики Національної служби охорони здоров'я в Девоні, доктор Діксон написав статті, в яких рекомендував християнське зцілення хронічно хворих, а також стверджував, що "ефекти гомеопатії можуть бути реальними".

Хоча гомеопатія раніше була доступна в Національній системі охорони здоров'я в деяких регіонах, її скасували 2017 року.

У минулому Чарльз висловлював свою відкритість до додаткових методів лікування, зокрема заявив Всесвітній організації охорони здоров'я 2006 року, що уряду необхідно "відмовитися від традиційного мислення", коли справа стосується ліків.

Букінгемський палац уже зробив свою заяву з приводу Діксона:

"Його позиція полягає в тому, що додаткові методи лікування можуть поєднуватися з традиційними методами лікування, якщо вони безпечні, доречні та засновані на фактичних даних".

Едзард Ернст, академічний лікар на пенсії й автор книжки "Чарльз, альтернативний принц", говорив в інтерв'ю, що новий монарх виявляє "великий інтерес до альтернативної медицини" і хоче використовувати її якнайбільше в Національній системі охорони здоров'я на державному рівні та в медицині в усьому світі.

Хоча Чарльза іноді вважають єдиним із членів королівської сім'ї, який дотримується альтернативних поглядів, він не перша людина у своїй сім'ї, яка експериментувала з додатковими методами лікування, включно з гомеопатією.

Після сходження на престол покійна королева Єлизавета II стала покровителькою Королівської лондонської гомеопатичної лікарні, яку пізніше перейменували на Королівську лондонську лікарню інтегрованої медицини, а керівник закладу, лікар-гомеопат Пітер Фішер, працював головним лікарем монарха понад десять років. Однак королева ніколи не робила жодних заяв про гомеопатію або будь-який вид лікування.

Згідно з веб-сайтом Національної служби охорони здоров'я: "Гомеопатія — це "лікування", засноване на використанні сильно розведених речовин, які, за твердженням практикуючих лікарів, можуть змусити організм зцілитися самостійно. У звіті Комітету з науки і технологій Палати громад 2010 року про гомеопатію йдеться, що гомеопатичні ліки діють не краще, ніж плацебо:

"У 2017 році Національна служба охорони здоров'я Англії заявила, що більше не фінансуватиме гомеопатію в Національній системі охорони здоров'я, оскільки відсутність будь-яких доказів її ефективності не виправдовує витрати. Це було підтверджено рішенням Високого суду 2018 року".

Раніше Фокус писав, що короля Чарльза III розкритикували через витрати грошей.