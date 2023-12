Кіану Рівз уперше з'явився на публіці після пограбування його будинку

Актор вирушив у Торонто зі своєю групою Dogstar після того, як його будинок у Лос-Анджелесі "пограбували зловмисники в масках".

Кіану Рівза вперше побачили на публіці, після того, як його будинок у Лос-Анджелесі пограбували зловмисники в масках. Це сталося минулого тижня. І Кіану не було вдома, коли кілька людей у масках увірвалися в його будинок і вкрали вогнепальну зброю. Поліція все ще розслідує справу. Про це пише Daily Mail.

У неділю Кіану Рівза сфотографували в його рідному місті Торонто, Канада, куди він вирушив зі своєю рок-групою Dogstar після виступу в місті напередодні ввечері.

Кіану Рівз у Торонто

Кіану, який у групі грає на бас-гітарі, бачили, як він стояв навколо гастрольного автобуса з футляром для гітари і рюкзаком через плече.

Рівз був одягнений у чорну вельветову куртку, шарф і темні джинси.

Лише за три дні до того, як Dogstar вийшли на сцену, голлівудські таблоїди повідомили, що в будинок Рівза вдерлися злодії в лижних масках.

Кіану Рівз на концерті гурту Dogstar Фото: Getty Images

Рівза не було вдома в той момент, коли кілька чоловіків у масках увірвалися в його будинок, вкрали вогнепальну зброю і зникли з місця події до прибуття поліції.

Приблизно о 19:00 анонімна інформація про можливих зловмисників у будинку Рівза, який раніше вже грабували 2014 року, спонукала поліцію Лос-Анджелеса відреагувати, що призвело до початку розслідування.

Незважаючи на ретельний обшук, проведений правоохоронцями, слідів порушників виявлено не було.

Однак приблизно о першій годині ночі до поліції надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації в приміщенні. Цього разу камери відеоспостереження зафіксували, як люди в лижних масках прорвалися через вікно і увійшли в будинок.

За даними джерела новин, грабіжники вкрали вогнепальну зброю і швидко зникли.

Слідчі наразі переглядають кадри з будинку Рівза в пошуках додаткових доказів.

Джерело повідомило виданню, що поліція "спеціально з'ясовує, чи був перший дзвінок у поліцію зроблений кимось, хто був у будинку".

Кіану Рівз у Торонто

Рівз уже стикався з подібними випадками раніше, включно з двома послідовними зломами 2014 року, зокрема одним випадком, коли він зіткнувся віч-на-віч зі зловмисницею, яка увірвалася в його будинок посеред ночі.

Жінка заявила, що прийшла зустрітися з ним. Кіану спокійно відреагував на ситуацію, зателефонував у поліцію, і поліцейські взяли її під варту для психіатричної експертизи.

Нагадаємо, гурт Dogstar возз'єднався в травні для участі в шоу, яке стало їхнім першим за більш ніж два десятиліття; До складу Dogstar входять Брет Домроуз (вокал, гітара), Роберт Мейлгаус (ударні, вокал) і Кіану Рівз (бас, вокал).

Через п'ять місяців після возз'єднання Dogstar випустили свій третій альбом — Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees — у жовтні цього року, який містить перший сингл Everything Turnsaround.

Гурт був утворений 1991 року і випустив два студійні альбоми, а потім розпався 2002 року.