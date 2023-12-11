Гарячі та самотні: Тіна Кунакі й Емілі Ратаковскі показали фото з розкішного курорту

Дівчата обрали для відпочинку острів, де дуже любить відпочивати сімейство Кардаш'ян-Дженнер.

32-річна американська модель і акторка Емілі Ратаковскі в компанії 27-річної французької колеги Тіни Кунакі вирушили на відпочинок на улюблені знаменитостями острови Теркс і Кайкос на Карибах. Порцією яскравих і гарячих знімків вона вже поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Одягнувши помаранчеве бікіні з квітковим принтом, Емілі продемонструвала приголомшливий вигляд, граючись на піску розкішного пляжу.

Тіна, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Венсаном Касселем, пішла за цим прикладом, одягнувши барвистий купальник-двійку, який підкреслював її скульптурну статуру.

Дівчата були в піднесеному настрої тв позували в обнімку, демонструючи на камеру свої найкращі сторони. На одному з кадрів вони зробили знак сердечка, склавши руки разом.

Нещодавно Емілі розповіла, що сподівається надихнути інших молодих розлучених жінок, написавши про свій власний досвід. Модель вийшла заміж за Себастьяна Беар-Маккларда 2018 року, і в них народився син Беар, перш ніж вони розлучилися в липні 2022 року. За словами Ратаковскі, вона хотіла б зняти частину "стигми", пов'язаної з розлученням.

"Я не можу повірити, що більше немає книг про невдалі перші шлюби. Я прочитала багато літератури про розлучення, але, як правило, ідеться про сім'ї, що розпадаються після того, як діти виросли. Я справді думаю, що дуже багато жінок розлучаються в молодшому віці, і це таке табу, і навколо цього така стигма", — зізнається вона.

Модель додала, що попри те, що вона була дуже нещасною, у неї довго не вистачало сміливості піти від чоловіка. Усі проблеми в шлюбі позначалися на її фігурі. Після народження дитини її вага становила всього 45 кг, і вона перебувала в депресії.

Останньою краплею в шлюбі стало те, що проти Себастьяна було висунуто звинувачення в сексуальних домаганнях.

Після розлучення Емілі зустрічалася з Гаррі Стайлсом, Еріком Андре й іншими чоловіками, але серйозних стосунків так ні з ким і не зав'язала. Зараз для неї син — у пріоритеті.

Що стосується Тіни Кунакі, то після розставання з Венсаном Касселем її помічали з іншими чоловіками, але знову ж таки — нічого серйозного. А ось ассель щасливий у стосунках із точною копією Тіни, моделлю Нарою Баптістою, і не приховує нову пасію від публіки.

Раніше Фокус писав, що в жовтні Емілі Ратаковскі привітала Софі Тернер із розлученням.