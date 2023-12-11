Що подарувати на Різдво і Новий рік 2024: три ідеї, які підійдуть усім

Обираючи подарунок, кожен з нас не тільки хоче порадувати друзів або близьких, а й відчути задоволення від того, що вгадав і знайшов саме те, що потрібно.

Наближення Різдва та Нового року звично змушує більшість із нас думати про те, що подарувати своїм рідним і близьким. Останні два роки свята затьмарені війною, втратами та постійним страхом, тож пошук приємних дрібниць — спосіб відволіктися від важких думок і подарувати дорогим людям частинку тепла та радості.

Я дуже люблю дарувати подарунки, але питання "Що вибрати?" завжди було присутнім, доки методом спроб і помилок я не знайшла кілька безпрограшних варіантів, які не лише допоможуть потішити рідних і друзів, а й вам принесуть почуття задоволення. Отже, пропоную вам свій рейтинг найдієвіших подарунків.

Фотоальбом

В епоху цифрових технологій і фотографування буквально кожного кроку безліч знімків, що запам'ятовуються, так і залишаються, в кращому разі, на хмарі або в пам'яті телефону, в гіршому — видаляються або губляться разом з апаратом. Моя порада: виберіть найцікавіші фото з друзями, рідними, бойфрендом, чоловіком/дружиною, залежно від того, для кого подарунок, і роздрукуйте їх у фотосалоні. Купіть альбом, вкладіть туди знімки і піднесіть його як подарунок. Не обов'язково друкувати 100500 фото, достатньо навіть 10-20 штук, щоб той, кому ви подаруєте альбом, був у захваті.

Альтернативою фотоальбому можуть стати фотокартини на полотні, виконані в найрізноманітніших стилях. Подібні послуги легко можна знайти в будь-якому місті.

Фотогафії в альбомі — подарунок, який здатний підкорити будь-яке серце Фото: Getty

Книга

Хоч би як банально це звучало, але з віком істина "Книжка — найкращий подарунок" актуальна як ніколи. Втомившись від скролінгу соцмереж і чатів, люди хочуть почитати звичайну паперову книжку, зробити там якісь позначки або закладки, відчути запах паперу. Вибір книги — теж свого роду квест. Подарунок буде вдалим, якщо ви добре знаєте захоплення, звички, інтереси того, для кого обираєте подарунок. Тут важливо проявити спостережливість. Для людини, яка любить малювати, чудовим рішенням стане книжка з різними техніками малювання, фотокниги-збірки робіт різних художників, а для дітей чудово підійдуть книжки на тему "Як малювати аніме?" та інших сучасних героїв. Для тих, хто любить рукоділля, — величезний вибір книг на тему хобі. Для тих, у кого в сім'ї військові, вдалим рішенням будуть біографії відомих полководців, книжки про відомі битви, тактику і стратегію бойових дій, твори українських авторів, які зараз захищають нашу країну. Благо, зараз немає дефіциту в такій літературі.

Книга — найкращий подарунок

Кімнатні рослини

Уже багато років я не купую букети для близьких подруг і мами, які без розуму від кімнатних квітів. У цьому є і практична нотка: навіщо купувати букет зрізаних квітів, які зів'януть у кращому разі днів за 5-10, якщо можна купити красиву квітку, а до неї — не менш красивий вазон? Повірте, така квітка радуватиме своєю красою набагато довше. Новий рік — не привід думати, що такий подарунок не на часі. Благо, у наш час немає дефіциту найрізноманітніших рослин.

Красива кімнатна рослина буде радувати вас довгий час Фото: dekorativ__bitkiler/instagram

Серед інших подарунків, які ніколи не підводили в плані очікуваного ефекту, — відривні календарі на рік зі смішними або мотиваційними фразами, оригінальні свічки, красивий посуд.

Обирайте подарунки, тіште себе та рідних, і нехай 2024 рік буде для вас роком радості та гарних новин.