Розкішна Амаль Клуні вийшла на червону доріжку з чоловіком (фото)

Амаль підтримує свого чоловіка в просуванні його режисерської роботи "Хлопці в човні".

62-річний американський актор і режисер Джордж Клуні продовжує промо своєї картини "Хлопці в човні". Напередодні він з'явився на прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі, і на заході його вже традиційно супроводжувала дружина Амаль.

Адвокатка і правозахисниця мала розкішний вигляд у канарково-жовтій сукні. Виріб вирізнявся неглибоким V-подібним вирізом, що підкреслює декольте, а також тонкими бретелями. Вбрання облягало фігуру Амаль у формі пісочного годинника.

Свій образ вона доповнила прямокутним металевим клатчем і туфлями в тон до нього.

Джордж і Амаль Клуні — одна з найкрасивіших пар Голлівуду Фото: Getty

Зі свого боку, Джордж вибрав добре скроєний чорний костюм із зазубреними лацканами, темно-синю сорочку, а в руках у нього виднівся чорно-срібний дорогий годинник.

Джордж Клуні — режисер і продюсер спортивної драми, заснованої на науково-популярній книжці Деніела Джеймса Брауна 2013 року "Хлопці в човні: дев'ять американців і їхні епічні пошуки золота на Олімпійських іграх 1936 року".

Америку на Олімпійських іграх у Берліні, організованих нацистською Німеччиною, представляла команда Вашингтонського університету з веслування.

Великий каст фільму очолює Джоел Едгертон, який грає Ела Албріксона, що став тренером з веслування, а Каллуму Тернеру дісталася роль члена команди з веслування Джо Ранца, який щосили намагався зайняти цю посаду після того, як кілька років тому його покинула сім'я.

На прем'єрі до сім'ї Клуні долучилася акторка Гедлі Робінсон, яка знялася у стрічці, Каллум Тернер, Джоел Едгертон та інші.

"Хлопці в човні" вийде в кінотеатрах, починаючи з Різдва у США, а британські кіноглядачі зможуть побачити його з 12 січня 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Амаль Клуні отримала нагороду під час Венеціанського кінофестивалю.