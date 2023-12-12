"Він не боровся": Дженніфер Еністон розповіла про стан Меттью Перрі перед смертю

Виконавець ролі Чендлера Бінга пішов із життя 28 жовтня 2023 року.

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон сказала, що Меттью Перрі був "щасливим" і "здоровим" за кілька днів до своєї смерті наприкінці жовтня 2023. Про це пише Variety.

"Він кинув палити. Він набирав форму. Він був щасливий — це все, що я знаю", — зізналася зірка серіалу "Друзі".

"Я буквально листувалася з ним того ранку, кумедний Метті. Йому не боліло. Він не боровся. Він був щасливий", — пригадує Еністон.

Дженніфер додала, що в покійного актора не було рецидивів з наркотичною залежністю, він "одужував та багато працював".

Дженніфер Еністон та Меттью Перрі Фото: Скриншот

"З ним справді було важко. Я дуже сумую за ним", — розповіла виконавиця ролі Рейчел Грін.

Акторка "Ранкового шоу" також похвалила Меттью Перрі за те, що він надав своєму персонажу, Чендлеру Бінгу, особливу манеру говорити, яка надалі визначила цю роль.

"Його спосіб говорити створив зовсім інший світ. У певному сенсі ми пішли за ним. Це просто додало нам радості", — зазначає Еністон.

Канадський актор пішов із життя 28 жовтня 2023, судячи з усього, потонувши у джакузі. Йому було 54 роки. Офіційна причина смерті наразі не оприлюднена.

Меттью Перрі Фото: Instagram mattyperry4

Нагадаємо, Джулія Роберт уперше прокоментувала смерть свого колишнього бойфренда Меттью Перрі.

Також Фокус писав про закоханістю Меттью Перрі у Дженніфер Еністон.