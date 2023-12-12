Це не випадковість. Чому сталися збої в роботі "Київстару" та "Монобанку"

12 грудня абоненти мобільної мережі "Київстар" опинилися без зв'язку. Пізніше стало відомо про масштабну хакерську атаку на ядро мережі, а також на "Монобанк". Ці інциденти не були випадковістю.

Отже, 12 грудня, вівторок, 29-й місячний день і стаціонарний Меркурій, завдяки якому пів країни залишилося без зв'язку, і починається період "моя твоя не розуміти". Меркурій увійде у свою ретроградну фазу 13 грудня та змусить нас доробити всі справи, пов'язані з навчанням, звітами, документами. Це період ретроспективного аналізу свого життя й дій. Усі сфери, пов'язані з комунікаціями, переговорами, перевезеннями, зв'язком, інтернетом зазнаватимуть затримок і збоїв, помилок і нерозуміння того, чого від вас хочуть.

У цей період не варто підписувати важливі папери, купувати дорогу техніку, починати будівництво, відкривати компанії. Зосередьтеся на тому, щоб переробити проєкти, щось відремонтувати, переглянути умови договорів, змінити партнерів, умови постачань, лінійку товарів, замінити співробітників і свої думки переключити на позитивні.

Думайте красиво, оптимістично. Не афішуйте свої плани й ідеї. Допишіть книжки, доробіть ремонт, доопрацюйте звіт або свій курс. Будьте уважні в подорожах, перевіряйте свої квитки, на який рік і місяць вони виписані. Також постарайтеся не переплутати власний паспорт із паспортом свого вихованця.

Важливий момент: молодик 13.12 збігається з початком ретроградного Меркурія та відбувається в аспекті з капітанськими вузлами. Фірми та компанії, у яких стався збій у цей період, отримали кармічний бумеранг.

Збій у "Монобанку" стався кількома тижнями раніше, коли Меркурій уже увійшов у свою ретропетлю. Також спостерігалися труднощі з перерахуванням грошових коштів із "Моно" на рахунки інших банків.

Вплив стаціонарного Нептуна, який є і непрямим винуватцем потопу в київському метро. У той період, коли синю гілку метрополітену почало підтоплювати, він якраз виходив зі своєї ретроградної фази в директний рух, чим спровокував повені, катаклізми, пов'язані з трубопроводами та каналізаціями.

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